Korkuteli Belediye Meclisi, pazarcıların mevcut yerinde kalmasını oy çokluğuyla kabul etti

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Korkuteli İlçesi Belediye Meclisi 2022 yılının ilk toplantısı Belediye başkan vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında pazar yerinin yerinde kalıp kalmaması oylamasından çıkan “Turgut Manavoğlu Pazaryeri esnafı” mevcut pazarda kalacak kararı pazarcı esnafını sevince boğdu.

Korkuteli Belediyesi 2022 yılı Ocak ayı Olağan Meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda Belediye Başkan Vekili Süleyman Uğurlu başkanlığında toplandı. Meclis toplantısı öncesinde Korkuteli pazarcı esnafı davul zurna eşliğinde meclis toplantı salonu önünde toplanarak pazar yeri ile ilgili kararı bekledi. Belediye meclisi, pazarcıların mevcut Turgut Manavoğlu Pazaryerinde kalmasını oy çokluğu ile kabul etti. Meclis toplantısında ayrıca 20 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

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