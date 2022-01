Antalya'daki korkutan depremin ardından hayat normal döndü Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer: ”Allah’a şükür can ve mal kaybımız yok"

Alanya İlçe Kaymakamı Fatih Ürkmezer, ilçede meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, “Kısa süreli panik yaşandı, Allah’a şükür can ev mal kaybımız yok. Alanya’da şu an hayat normal” dedi. Yaşanan panik anları ve avizelerin sallandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Alanya ilçesi açıklarında saat 06.21'de meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. İlçede hayatın normal akışında devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, “Gerçekten büyük bir sarsıntıydı. Kaymakamlığımızın tüm birimleri hemen harekete geçti. Tüm muhtarlarımızla iletişime geçerek olumsuzluğun olup olmadığını öğrendik. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığından bilgiler aldık. Alanya’da kısa süreli yaşanan panikten başka bir şey yok. Allah’a şükür can ve mal kaybımız yok. Konuyla ilgili valimiz ve bakanımıza bilgilendirmeleri yaptım. Alanya’da şu an hayat normal” dedi.



"Turistlerimizin de durumu iyi"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise depremin hissedilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak vatandaşların sakin olması uyarısında bulundu.

Yücel, depremde can ve mal kaybının olmadığını açıklayarak, “Tüm birimlerimize ulaşan bir mal ve can kaybı Allah’a şükür yok. Kısa üreli panik yaşayan halkımıza belediye hoparlöründen sakin olmalarını, paniğe gerek olmadığını duyurduk. Kışın açık olan otellerimizde kalan yabancı misafirlerimizin durumları hakkında da turizm derneklerinden bilgi aldık. Yabancı misafirlerimiz içinde olumsuzluk yaşanmadı” ifadelerini kullandı.



"Panik anları"

Öte yandan yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Depreme sokakta yakalanan ve salıncakların sallanmasını çeken vatandaş, "Antalya'da deprem oldu, salıncaklar hafiften sallanıyor, Allah bu nasıl bir şeydi" diyerek panik anlarını kaydetti. Bir diğer görüntüde ise avizelerin sallandığı anlar saniye saniye kaydedildi.

