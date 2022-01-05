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Polis, alkollü şüphelinin attığı 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu Polis ekipleri yaptığı yol uygulamasında bir şüpheliden, Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikke ele geçirdi

İHA

Polis, alkollü şüphelinin attığı 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu Polis ekipleri yaptığı yol uygulamasında bir şüpheliden, Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikke ele geçirdi

Antalya'da polis uygulamasına alkollü şekilde takılan sürücü, üzerinde bulunan Roma ve Bizans dönemine ait 14 sikkeyi bir iş yerinin çiçekliğine attı. Polis ekipleri 14 sikkeyi didik didik arayarak buldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin sürücüsü A.I. alkollü çıktı. Yapılan kontrolde A.I.'nın 1,98 promil alkollü çıktığı belirlendi. Bekçiler, şüpheli tavırlar sergileyen A.I.'nın üst aramasını yapmak istedi. A.I., üzerinde peçeteye sarılı tarihi eser niteliğindeki sikkeleri ise yakındaki bir iş yerinin çiçekliğine attı. Çiçeklerin içine dağılan tarihi eserlerin hepsini bulmak için polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Fenerle arama yapan ekipler, toplamda 14 adet sikke buldu. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikkeler, incelenmek üzere Kaçakçılar Organize Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. A.I. ise gözaltına alındı.

"Şöylece attım"
Arama yapan polislerin "Kaç adet tarihi eser vardı" sorusuna A.I., "Peçeteyle beraber kaldırdım attım, ben de sayısını bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Bana verdiler, buraya attım. İçine baktıysam namerdim. Ben açık konuşurum. Ben cezaevinde yatmış biriyim, yalan konuşursam namerdim. Şöylece kaldırdım, attım" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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