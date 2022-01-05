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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komik opera ‘Sevil Berberi' yeniden sahnede

İHA

Komik opera ‘Sevil Berberi' yeniden sahnede

Antalya Devlet Opera ve Balesi, sevilen ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalya komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini’nin ‘Sevil Berberi’ operasını 08 Ocak Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahneleyecek.
Haldun Özörten’in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini’nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor. Besteci, operaları dışında onlarca kantat, dini yapıt ve çeşitli parçaları ile dünya müziğinin en büyük bestecilerinden biri konumunda yer alıyor.
Dünya komik opera sanatının en mükemmel örneği sayılan eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi’ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü’ye, koreografi Melda Özkan’a ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait.
17. yüzyılda İspanya’nın Sevil kentinde geçen Sevil Berberi’nde Kont Almaviva’nın Madrid’de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için Sevil’e gelmesi, eski berberi Figaro’nun yardımları ile Rosina’nın vasisi Don Bartolo’nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.
İki perdelik eserde ‘Figaro’ rolünü Mehmet Ali Tutar, ‘Rosina’ rolünü Sema Suna, ‘Kont Almaviva’ rolünü Devrim Demirel, ‘Dr. Bartolo’ rolünü Engin Suna, ‘Don Basilio’ rolünü Umut Tarık Akça, ‘Berta’ rolünü Gülçin Gültekin, ‘Fiorello’ ve ‘Subay’ rollerini Baturalp Bilgili, ‘Uşak’ rolünü Vural Vursavaş canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

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