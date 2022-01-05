Antalya’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında, yeni çektiği maaşını kurtarmak isterken vücudunda yanıklar oluşan ve ev ile eşyaları küle dönen baba ile ailesine Türkiye ve yurt dışından yardım yağdı. 6 Aylık ev kiraları peşin ödenip, nakit ve erzak yardımı yapılan aileden anne Semire Dürgen, “Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun yurt dışından olsun el uzatan insanlar oldu. İnsanlığın ölmediğini gördük. Allah herkesten razı olsun” diyerek, mutluluğunu paylaştı.

Yangın, 2 Ocak Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 Sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmeden önce elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire, oğulları Kadir, Semir ve Çınar ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evlerini alevlerin sardığını gören aile, kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dürgen ailesi, yangında evlerini ve tüm eşyalarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.



“Ben bittim ağabey”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim ağabey. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.



Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir Miçooğulları, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir Miçooğulları, kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Olay sonrası, başı, yüzü ve kollarında yanıklar oluşan Cemil Dürgen, Kepez Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi plastik cerrahi bölümüne sevk edildi. Cemil Dürgen’in tedavisinin sürdüğü belirtilirken, aileden anne ve çocukları, geceyi evlerinin hemen yanında yaktıkları sobanın başında geçirdi.



Yangının boyutu gündüz ortaya çıktı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.