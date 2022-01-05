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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu

DHA

Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da arkadaşı Saadet Tutkanç'ı (57) boğarak öldürdükten sonra sandığa saklayan Vural E. (58), Malatya'da polise teslim olup, suçunu itiraf etti.
Malatya´da dün İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Vural E., 17 Aralık günü arkadaşı Saadet Tutkanç'ı Antalya'daki evinde boğarak öldürdüğünü, cesedini de sandığa sakladığını belirterek teslim oldu. Ekipler, Antalya polisine bilgi verdi. Bunun üzerine Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde eve giden polis ekipleri, Saadet Tutkanç'ın cesedini sandıkta buldu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Saadet Tutkanç'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu´nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin, Antalya'da toprağa verileceği belirtildi.
Vural E.'nin Antalya'ya getirileceği kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-01-05 14:02:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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