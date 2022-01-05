Başkan Böcek: “Alanya bizim için çok önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek: “Alanya bizim için çok önemli”

İHA

Başkan Böcek: “Alanya bizim için çok önemli”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yerinde hizmet vermeye başlayan Alanya Hizmet Birimi binasını ziyaret edip, personelle bir araya geldi. Alanya’nın önemine değinen Başkan Böcek, “Alanya bizim için önemli bundan sonra daha sık buraya geleceğiz” dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu. Başkan Muhittin Böcek, daire başkanları ile birlikte geldiği Alanya’da Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci ve Alanya Şube Müdürü Mustafa Karaduman ve ASAT Şube Müdürü Ümit Demirel ve personel tarafından karşılandı.

“Eksikler giderilecek”
Alanya Hizmet Birimi ve ATASEM’in de içinde yer alan hizmet binasını gezen müdürlerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı personelle sohbet edip fotoğraf çektirdi. Yeni binanın eksiklerinin giderilmesi için talimat veren Böcek, “Alanya bizim için önemli bundan sonra daha sık buraya geleceğiz ve yeni binamızla birlikte hizmetlerimizi daha güzel bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi. Başkan Böcek daha sonra esnafı da ziyaret ederek, sohbet edip hayırlı işler diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Esen: “Konyaaltı’ndaki uzlaşma kültürü Türkiye’ye hakim olsun”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Konyaaltı’ndaki uzlaşma kültürü ...
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem (4)
Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi Komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek tek başına yıkım ekibine meydan okudu Teras kısma çıkan iki polis, sessizce yaklaşıp yaşlı adamı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı
YEREL HABERLER Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla ...
Komşuları tatile gitti sandı, 19 gün sonra cesedi sandıkta bulundu Tartıştığı kadını boğarak öldürdü, sandıkta sakladı, kokmaması için pencereyi açık bıraktı Komşu Hamdullah Aslan: "Tatile gitti diye biliyorduk, ta ki bugün olayı öğrenene kadar"
YEREL HABERLER Komşuları tatile gitti sandı, 19 gün sonra cesedi ...
(Düzeltme) 4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu Kendisinden haber alınamayan gencin aracıyla trafik kaza yaparak hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER (Düzeltme) 4 gündür kayıp olan adamın cesedi ...
Tekirova imar planı askıya çıkıyor
YEREL HABERLER Tekirova imar planı askıya çıkıyor
Sinyali kesilen kiralık otomobil 150 metrelik uçurumda bulundu; savrulan sürücü ölmüş
YEREL HABERLER Sinyali kesilen kiralık otomobil 150 metrelik ...
AESOB ve AÜ arasında ‘Esnaf ve Üniversite İş Birliği’
YEREL HABERLER AESOB ve AÜ arasında ‘Esnaf ve Üniversite İş Birliği’
Uysal'dan Muratpaşa’nın Sultanlarına: “Antalya’mıza şampiyonluk yaşatalım”
YEREL HABERLER Uysal'dan Muratpaşa’nın Sultanlarına: “Antalya’mıza ...
Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Alanyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazırlanıyor
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da ...
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da ...
Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da teslim oldu
YEREL HABERLER Antalya'da öldürüp cesedi sandığa sakladı, Malatya'da ...
Muratpaşa’da 2021 yılında 368 hayvan sahiplendirildi
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 2021 yılında 368 hayvan sahiplendirildi
Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 tutuklama
YEREL HABERLER Alanya'da iş yeri ve motosiklet hırsızlığına 2 ...
Büyükşehir Belediyesi,Manavgat'ta 5 bin dönüm araziyi suya kavuşturdu Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Ne söz verdiysek, yapmaya devam edeceğiz" "Tıkır tıkır çalışıyoruz, teker teker tamamlıyoruz"
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi,Manavgat'ta 5 bin dönüm araziyi ...
4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu Kendisinden haber alınamayan gencin aracıyla trafik kaza yaparak hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER 4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu Kendisinden ...
Evleri küle dönmüştü: gözyaşı kareleri, yerini 'insanlık ölmemiş' dedirten mutluluk fotoğrafına bıraktı Yangında gecekonduları ve eşyaları küle dönen, giyecek elbiseleri dahi kalmaya aileye, Türkiye ve yurt dışındaki hayırseverlerden yardım yağdı Aileye yeni ev bulundu, 6 aylık kirası peşin yatırılıp maddi ve eşya yardımı yapıldı Semire Dürgen: "İnsanlığın ölmediğini gördük" "Tanımadığımız insanlar, İstanbul’dan olsun yurt dışından olsun, el uzatan insanlar oldu" Maaşını kurtarmak için alevlere atlayan Cemil Dürgen: "Allah vesile olanlardan ve bu haberi verenlerden razı olsun"
YEREL HABERLER Evleri küle dönmüştü: gözyaşı kareleri, yerini ...
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü: "Kepez’in altın yılı 2021 oldu"
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Tütüncü: "Kepez’in altın yılı ...
Kaldırıma yapılan taksi bekleme yeri tepki çekti
YEREL HABERLER Kaldırıma yapılan taksi bekleme yeri tepki çekti
Batı Akdeniz’den 2 milyar 538 milyon dolarlık tarihi ihracat rekoru 2021 yılında Antalya’dan 1 milyar 865 milyon 791 bin 61 dolarlık ihracat Antalya, Burdur ve Isparta’dan 159 ülkeye ihracat Antalya ihracatta Türkiye 15'incisi
YEREL HABERLER Batı Akdeniz’den 2 milyar 538 milyon dolarlık tarihi ...
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem (3)
Komik opera ‘Sevil Berberi' yeniden sahnede
YEREL HABERLER Komik opera ‘Sevil Berberi' yeniden sahnede
Tartıştığı kadın arkadaşını boğarak öldürüp, cesedi sandıkta saklamış Antalya’da 17 Aralık’ta arkadaşını boğarak öldüren zanlı, Malatya’da suçunu itiraf etti Kadının cenazesi morgdan alınarak ailesine teslim edildi
YEREL HABERLER Tartıştığı kadın arkadaşını boğarak öldürüp, cesedi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.