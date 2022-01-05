Başkan Esen: “Konyaaltı’ndaki uzlaşma kültürü Türkiye’ye hakim olsun”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı’ndaki siyaset, çalışma anlayışı ve uzlaşma kültürünün tüm Türkiye’ye hakim olmasını istedi.

Konyaaltı Belediyesi Meclisi’nin 2022 yılındaki ilk meclis toplantısı, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in başkanlığındaki toplantıda grup sözcüleri, yeni yıla yönelik dileklerini paylaştı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise ülke sorunlarının siyasi polemik konusu yapılmadığı bir yıl dileğinde bulundu. Esen, “Hem iktidar hem muhalefetin söz konusu ülke sorunuysa buna birlikte çözüm aradıkları ve uzlaşma kültürünün 2022 yılının Türk siyasetine hakim olduğu bir yıl diliyorum. Tıpkı bizim Konyaaltı’nda seçildiğimiz günden beri CHP, AK Parti, İYİ Parti ve MHP ile beraber yaptığımız gibi. Dileriz Konyaaltı’ndaki siyaset ve çalışma anlayışı tüm Türkiye’ye egemen olur” dedi.

Gündem dışı konuşmalarının ardından oylanan bütün maddeler meclisten geçti.

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