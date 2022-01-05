Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı

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Alanya Belediyesi, İskeleRıhtım Meydanı’nda bulunan kanuna aykırı yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştirdi. 3 yapı, iş makineleri aracılığıyla zabıta ekiplerinin gözetiminde yıkıldı.

Alanya Belediyesi, kaçak yapılarla mücadelesine devam ediyor. Çalışmalar doğrultusunda İskeleRıhtım Meydanı’nda bulunan 3 yapı, 775 sayılı Gecekondu Kanuna göre kaçak yapılaşma kapsamında iş makineleri aracılığıyla yıkıldı. Zabıta ekiplerinin gözetiminde yapılan yıkım işlemleri hakkında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kent genelinde hiçbir kaçak yapıya müsaade etmeyeceklerini belirtti.



“Kent disiplinini sağlamlaştırıyoruz”

Başkan Yücel, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre yasaya aykırı olarak inşa edilen yapıların kent genelinde ivedilikle yıkılacağını belirterek, “Sahil bandında bu kapsamda yer alan büfelerin yıkımına başlamıştık. İskeleRıhtım Meydanı’nda bulunan kaçak yapıları tespit edip yıkım işlemlerini gerçekleştirdik. Kent disiplinini sağlamak, görsel zenginliği artırmak adına bu ve benzeri yıkım işlemlerimiz devam edecek” dedi.

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