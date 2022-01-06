SunExpress Vilnius - Antalya direkt uçuşlarına başladı

ANTALYA, (DHA) Türk Hava Yolları ve Lufthansa´nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 yazında Avrupa uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişlettiğini duyurdu. Hava yolu bu yaz, merkezi Antalya ile Litvanya´nın başkenti Vilnius arasında direkt tarifeli uçuşlarına başlıyor.Türkiye´nin turizm başkenti Antalya´yı hem iç hem de dış hatlarda direkt seferlerle en fazla noktaya bağlayan hava yolu SunExpress, Nisan ayı itibarıyla haftada 7 uçuşa kadar çıkan karşılıklı seferlerle yeni dış hat destinasyonu Vilnius´u uçuş ağına eklediğini duyurdu.ANTALYA´YA KOLAY ULAŞMA İMKANIBugüne kadar birçok tur operatörü üzerinden Litvanya ile Türkiye arasında charter seferler düzenleyen SunExpress´in Nisan ayından itibaren başlayan direkt seferleri ile Litvanyalı tatilciler, ilk kez Türkiye tatillerini bireysel olarak planlama ve popüler turizm destinasyonu Antalya´ya her zamankinden daha kolay ulaşma imkanına sahip olacak.Antik ve modern mimariyi barındıran atmosferi, tarihi yapıları, kültür mirası ve tematik festivalleri ile ziyaretçileri cezbeden Vilnius´u keşfetmek isteyen SunExpress misafirleri, havayoluna ait internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden yaz sezonu tekliflerini inceleyebilecek ve avantajlı fiyatlarla rezervasyon yapabilecek. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Merkez
2022-01-06 09:10:28
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