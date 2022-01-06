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Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü

DHA

Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir evde çıkan yangında, Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem (14) dumandan etkilendi. Yangın haberini alıp eve gelen Elif Altunkalem, eşi ve oğlu için endişelenip sinir krizi geçirdi. Ambulansa alınana Elif Altunkalem, oğlu Onur'u karşısında görünce sarılıp gözyaşı döktü.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 Sokak'ta 6 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Altuntekin ailesinin evinde dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan Fazıl Altunkalem ile oğlu Onur Altunkalem itfaiyeye haber verip, dışarı çıktı. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Diğer oğlu Ferhat (16) ile dışarıda olan Elif Altunkalem, evlerinde yangın çıktığını haber alıp, geldi. Yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünen Elif Altunkalem, sinir krizi geçirdi. Ambulansta müdahale edilen Elif Altunkalem, yanına gelen oğlu Onur'a sarılıp gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen baba oğula ambulansta müdahale edildi. Nefes almakta güçlük çeken Fazıl Altunkalem solunum cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı.
'SANİYELER İÇİNDE YÜKSELDİ'
Apartmanda oturan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Eşi Orhan Gülbora, alevlerin saniyeler içinde balkona yükseldiğini belirterek, "Yangın sırasında balkona kaçtık. Alevler balkonumuza kadar geldi. Eşim ve ben dumandan etkilendik. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-01-06 10:36:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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