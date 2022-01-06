1. Ulusal Propolis Konferansı Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler: “Anadolu propolisi çok zengin” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: “Anadolu propolisi korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağlıyor”

1. Ulusal Propolis Konferansı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Bee’o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Dr. Samancı, propolisin korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağladığının ispatlandığını belirterek, “Anadolu propolisinin Covid19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor” dedi.

Etkinliğe, diyetisyen, eczacı ve hekim olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 200’ü aşkın uzman katıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, propolisin doğru üretim teknikleri ve özütleme teknolojisinden, insan sağlığı ve beslenmesi üzerine etkilerine kadar farklı konular tartışıldı. 5 farklı uzman tarafından gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile takip edildi. Konferansta; Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Her Arı Ürünü Aynı Değildir. Arı Ürünlerinde Kalite Sorunları”, Prof. Dr. Tanju Besler "İnsan Beslenmesinde ve Sağlığında Propolis’in Yeri”, Prof. Dr. Zekayi Kutlubay “Dermatolojide Propolis”, Doç. Dr. Engin Celep ise "Eczacılıkta Apiterapinin Yeri" başlıklı sunumlarını paylaştı. BEE’O Propolis Kurucu Ortağı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar propolis hakkında merak ettikleri birçok soruya yanıt buldu.



“Doğru propolis üretimi sözleşmeli arıcılık ile mümkün”

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmasında arı ürünlerinde sahteciliğe karşı kalite ve standardizasyonun öneminden ve sözleşmeli arıcılığın öneminden bahsetti. Dr. Tanuğur, “Girişim hikayem oğlumun yaşadığı bağışıklık problemini propolis ile çözmemle başladı. Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmediğini ve ithal edildiğini gördüğümde kendim üretmeye karar verdim. Bir ArGe projesi olarak sonucu olarak başladığımız bu girişimimiz ve üretim süreci, şimdi devlet ve üniversite destekli ihracat yapan uluslararası bir yapıya evrildi. Şu an Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeli ile polen, arı ekmeği, ham bal, arı sütü ve arı zehri de üretiyor ve bu değerli arı ürünlerini ArGe merkezimizde 60 farklı formüle dönüştürüp 17 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Dünya’da ve ülkemizde bir ilk olan ve eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı’nın liderliğinde yürüyen “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile sürdürülebilir ve izlenebilir bir üretim süreci gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeli arıcılarımıza alım garantisi veriyor ve “İyi Arıcılık Uygulamaları” prensipleri ile elde edilen tüm ürünlerin kalitesinin de yüksek standartlarda olmasını sağlıyoruz” dedi.



“Anadolu propolisi çok zengin”

Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler konferansta gerçekleştirdiği sunumda Anadolu propolisinin çok zengin olduğuna değinerek, “Propolisin kullanım alanlarını incelediğimizde; kanser, obezite, psikiyatrik hastalıklar, kardiyovasküler sorunlar, ağız ve diş sağlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak önemli faydalar sağladığını görüyoruz. Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve düzenlemede etkili bir arı ürünü olduğunu da ispatlıyor. Bunun yanında, yine literatüre baktığımızda, Propolisin Covıd19’a karşı antiviral etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcut. Bir çalışma, propolisin, Covıd19 aşılarının etkinliğini arttırdığını ortaya koymaktadır. Özellikle Anadolu propolisinin, Anadolu coğrafyasındaki bitki zenginliği nedeniyle, çok zengin polifenoller içerdiğini biliyoruz” diye konuştu.



“Pandemide özellikle Anadolu propolisinin farkı ve değeri çok daha net olarak ortaya çıktı”

Eczacı Doç. Dr. Engin Celep “İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan arı ürünleri, günümüzde de halen birçok toplum tarafından kullanılan şifalı besinler. Özellikle Anadolu coğrafyamız endemik bitkiler açısından dünyanın en zengin bölgesi ve bu nedenle Anadolu arı ürünleri de çok daha yüksek kalitede. Ülkemizde ne yazık ki Çin kökenli içeriği ve menşei belli olmayan, propolis adıyla satılan ama propolise ait etken maddeleri taşımayan ürünler bulunmakta. Bir standardı olmadığı için denetimi ve kontrolü de yapılmıyor bu ürünlerin. Gerçek Anadolu propolisi kontrollü koşullarda üretilip, uzman gıda mühendisleri kontrolünde, etanol, glikol veya gliserol içeren çözgenler ile özütlendiğinde, literatürde bahsedilen faydaların hepsini gösterebilir. Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.



“Anadolu propolisi, Manuka balına göre çok daha güçlü antibakteriyel etki gösteriyor”

Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sunumunda, Dünya’da 22 ülkede propolis özütü olarak satılan, 157 farklı propolis örneğinin etken maddelerini ve antioksidan özelliklerini inceledikleri çalışmadan bahsetti. Dr.Tanuğur “Piyasada çok fazla sahte propolis bulunduğunu tespit ettik. Özellikle tek başına su veya yağ ile özütlendiği iddiası ile satılan ürünlerin tamamında propolise ait etken maddelerin bulunmadığını ve bu konuda tüketicilerin yanıltıldığını belirledik. Ürünlerin yüzde 98’i etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyordu. Sonuç olarak acilen hem ülkemizde hem de Dünya’da propolis özütlerinin standardının oluşturulması ve gerekli denetimlerin piyasada düzenli olarak yapılması gerekiyor. Anadolu propolisi ile yaptığımız bir çalışmada, Anadolu propolisinin damla, sprey ve ballı karışım formunda, Yeni Zelanda’nın bir bal çeşidi olan Manuka balının antimikrobiyal etkisinden çok daha güçlü antimikrobiyal etki gösterdiğini belirledik. Manuka balı yüksek antibakteriyel etki gösteren bir ürün olarak bilinmesine rağmen, bu çalışmalardan elde edilen verilere göre, Anadolu arı ürünleri çarpıcı biçimde Manuka balına göre en az 3 kat daha yüksek antibakteriyel etki gösteriyor” diye konuştu.



“Anadolu propolisinin Covid19’a karşı yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı ispatlandı”

Dr. Tanuğur; bu çalışmaların yanı sıra Anadolu propolisinin faydalarını ortaya koyan birçok çalışmayı detaylandırdı ve son yıllarda Covid19 üzerine yürütülen bilimsel yayınları anlattı. Dr.Tanuğur “Anadolu propolisinin Covid19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu çalışmada, günde 40 damla yüzde 30’luk Anadolu propolisi özütü kullanılan sağlık çalışanlarında, Covid19’a yakalanma riskinin, kullanmayanlara göre yüzde 98 oranında azaldığı belirlendi. Bu etki, propolisin hem bağışıklığı destekleme, hem de antiviral özelliğinden kaynaklanmaktadır ” dedi



“Propolisin cilt sağlığına faydaları”

Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Dermatolojide Propolis” konusu ile propolisin cilt sağlığındaki faydalarını anlattı. Kutlubay, “Yaşlanma oksidatif bir süreçtir, propolis de doğal ve etkili bir antioksidandır. Bu noktada propolis; ciltte kırışıklık, sarkma, ton dengesizliği gibi durumlarda faydalanabileceğimiz eşsiz doğal bir bileşendir. Bilimsel çalışmaları incelediğimizde propolisin foto yaşlanma dediğimiz zararlı güneş ışınlarına bağlı yaşlanma; yara, yanık ve ülser tedavisinde; mantar, uçuk ve akne tedavisinde kullanıldığı ve faydalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bilimsel yayınlarda, egzama ve sedef gibi bağışıklığı ilgilendiren zorlu cilt hastalıklarında da propolis, arı sütü ve arı zehrinin kullanımı ve olumlu etkiler sağladığı bildiriliyor. Propolisin cilt üzerindeki koruyucu ve yenileyici etkisi bilimsel çalışmalarla da gösterilmiştir. Ürünlerinde saf Anadolu propolisi kullanan ve dermatolojik olarak test edilmiş markaların ürünlerini tercih etmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.

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