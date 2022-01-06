1. Ulusal Propolis Konferansı Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler: “Anadolu propolisi çok zengin” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: “Anadolu propolisi korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağlıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

1. Ulusal Propolis Konferansı Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler: “Anadolu propolisi çok zengin” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: “Anadolu propolisi korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağlıyor”

İHA

1. Ulusal Propolis Konferansı Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler: “Anadolu propolisi çok zengin” Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı: “Anadolu propolisi korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağlıyor”

1. Ulusal Propolis Konferansı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Bee’o Propolis Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Dr. Samancı, propolisin korona virüse karşı yüzde 98 koruma sağladığının ispatlandığını belirterek, “Anadolu propolisinin Covid19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor” dedi.
Etkinliğe, diyetisyen, eczacı ve hekim olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından 200’ü aşkın uzman katıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen etkinlikte, propolisin doğru üretim teknikleri ve özütleme teknolojisinden, insan sağlığı ve beslenmesi üzerine etkilerine kadar farklı konular tartışıldı. 5 farklı uzman tarafından gerçekleştirilen sunumlar ilgi ile takip edildi. Konferansta; Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı “Her Arı Ürünü Aynı Değildir. Arı Ürünlerinde Kalite Sorunları”, Prof. Dr. Tanju Besler "İnsan Beslenmesinde ve Sağlığında Propolis’in Yeri”, Prof. Dr. Zekayi Kutlubay “Dermatolojide Propolis”, Doç. Dr. Engin Celep ise "Eczacılıkta Apiterapinin Yeri" başlıklı sunumlarını paylaştı. BEE’O Propolis Kurucu Ortağı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı ve Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ın da katıldığı etkinlikte, katılımcılar propolis hakkında merak ettikleri birçok soruya yanıt buldu.

“Doğru propolis üretimi sözleşmeli arıcılık ile mümkün”
Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı konuşmasında arı ürünlerinde sahteciliğe karşı kalite ve standardizasyonun öneminden ve sözleşmeli arıcılığın öneminden bahsetti. Dr. Tanuğur, “Girişim hikayem oğlumun yaşadığı bağışıklık problemini propolis ile çözmemle başladı. Bu ürünlerin Türkiye’de üretilmediğini ve ithal edildiğini gördüğümde kendim üretmeye karar verdim. Bir ArGe projesi olarak sonucu olarak başladığımız bu girişimimiz ve üretim süreci, şimdi devlet ve üniversite destekli ihracat yapan uluslararası bir yapıya evrildi. Şu an Türkiye’nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü Anadolu propolisi üreticisiyiz, aynı zamanda sözleşmeli arıcılık modeli ile polen, arı ekmeği, ham bal, arı sütü ve arı zehri de üretiyor ve bu değerli arı ürünlerini ArGe merkezimizde 60 farklı formüle dönüştürüp 17 ülkede tüketicilerle buluşturuyoruz. Dünya’da ve ülkemizde bir ilk olan ve eşim Ziraat Yüksek Mühendisi Taylan Samancı’nın liderliğinde yürüyen “Sözleşmeli Arıcılık Modeli” ile sürdürülebilir ve izlenebilir bir üretim süreci gerçekleştiriyoruz. Sözleşmeli arıcılarımıza alım garantisi veriyor ve “İyi Arıcılık Uygulamaları” prensipleri ile elde edilen tüm ürünlerin kalitesinin de yüksek standartlarda olmasını sağlıyoruz” dedi.

“Anadolu propolisi çok zengin”
Beslenme ve Diyetetik uzmanı Prof.Dr. Tanju Besler konferansta gerçekleştirdiği sunumda Anadolu propolisinin çok zengin olduğuna değinerek, “Propolisin kullanım alanlarını incelediğimizde; kanser, obezite, psikiyatrik hastalıklar, kardiyovasküler sorunlar, ağız ve diş sağlığı gibi birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak önemli faydalar sağladığını görüyoruz. Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini güçlendirmede ve düzenlemede etkili bir arı ürünü olduğunu da ispatlıyor. Bunun yanında, yine literatüre baktığımızda, Propolisin Covıd19’a karşı antiviral etkisini gösteren birçok bilimsel çalışma mevcut. Bir çalışma, propolisin, Covıd19 aşılarının etkinliğini arttırdığını ortaya koymaktadır. Özellikle Anadolu propolisinin, Anadolu coğrafyasındaki bitki zenginliği nedeniyle, çok zengin polifenoller içerdiğini biliyoruz” diye konuştu.

“Pandemide özellikle Anadolu propolisinin farkı ve değeri çok daha net olarak ortaya çıktı”
Eczacı Doç. Dr. Engin Celep “İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişi olan arı ürünleri, günümüzde de halen birçok toplum tarafından kullanılan şifalı besinler. Özellikle Anadolu coğrafyamız endemik bitkiler açısından dünyanın en zengin bölgesi ve bu nedenle Anadolu arı ürünleri de çok daha yüksek kalitede. Ülkemizde ne yazık ki Çin kökenli içeriği ve menşei belli olmayan, propolis adıyla satılan ama propolise ait etken maddeleri taşımayan ürünler bulunmakta. Bir standardı olmadığı için denetimi ve kontrolü de yapılmıyor bu ürünlerin. Gerçek Anadolu propolisi kontrollü koşullarda üretilip, uzman gıda mühendisleri kontrolünde, etanol, glikol veya gliserol içeren çözgenler ile özütlendiğinde, literatürde bahsedilen faydaların hepsini gösterebilir. Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmasını öneriyorum” şeklinde konuştu.

“Anadolu propolisi, Manuka balına göre çok daha güçlü antibakteriyel etki gösteriyor”
Arı Ürünleri Uzmanı Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı sunumunda, Dünya’da 22 ülkede propolis özütü olarak satılan, 157 farklı propolis örneğinin etken maddelerini ve antioksidan özelliklerini inceledikleri çalışmadan bahsetti. Dr.Tanuğur “Piyasada çok fazla sahte propolis bulunduğunu tespit ettik. Özellikle tek başına su veya yağ ile özütlendiği iddiası ile satılan ürünlerin tamamında propolise ait etken maddelerin bulunmadığını ve bu konuda tüketicilerin yanıltıldığını belirledik. Ürünlerin yüzde 98’i etiketinde beyan edilen miktarda propolis içermiyordu. Sonuç olarak acilen hem ülkemizde hem de Dünya’da propolis özütlerinin standardının oluşturulması ve gerekli denetimlerin piyasada düzenli olarak yapılması gerekiyor. Anadolu propolisi ile yaptığımız bir çalışmada, Anadolu propolisinin damla, sprey ve ballı karışım formunda, Yeni Zelanda’nın bir bal çeşidi olan Manuka balının antimikrobiyal etkisinden çok daha güçlü antimikrobiyal etki gösterdiğini belirledik. Manuka balı yüksek antibakteriyel etki gösteren bir ürün olarak bilinmesine rağmen, bu çalışmalardan elde edilen verilere göre, Anadolu arı ürünleri çarpıcı biçimde Manuka balına göre en az 3 kat daha yüksek antibakteriyel etki gösteriyor” diye konuştu.

“Anadolu propolisinin Covid19’a karşı yüzde 98 oranında koruyuculuk sağladığı ispatlandı”
Dr. Tanuğur; bu çalışmaların yanı sıra Anadolu propolisinin faydalarını ortaya koyan birçok çalışmayı detaylandırdı ve son yıllarda Covid19 üzerine yürütülen bilimsel yayınları anlattı. Dr.Tanuğur “Anadolu propolisinin Covid19’a karşı antiviral gücüyle ilgili en güncel çalışma, sağlık çalışanlarında düzenli Anadolu propolisi kullanımının yüzde 98 oranında koruyucu etki gösterebileceğini ortaya koyuyor. Bu çalışmada, günde 40 damla yüzde 30’luk Anadolu propolisi özütü kullanılan sağlık çalışanlarında, Covid19’a yakalanma riskinin, kullanmayanlara göre yüzde 98 oranında azaldığı belirlendi. Bu etki, propolisin hem bağışıklığı destekleme, hem de antiviral özelliğinden kaynaklanmaktadır ” dedi

“Propolisin cilt sağlığına faydaları”
Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, “Dermatolojide Propolis” konusu ile propolisin cilt sağlığındaki faydalarını anlattı. Kutlubay, “Yaşlanma oksidatif bir süreçtir, propolis de doğal ve etkili bir antioksidandır. Bu noktada propolis; ciltte kırışıklık, sarkma, ton dengesizliği gibi durumlarda faydalanabileceğimiz eşsiz doğal bir bileşendir. Bilimsel çalışmaları incelediğimizde propolisin foto yaşlanma dediğimiz zararlı güneş ışınlarına bağlı yaşlanma; yara, yanık ve ülser tedavisinde; mantar, uçuk ve akne tedavisinde kullanıldığı ve faydalı olduğunu görüyoruz. Ayrıca bilimsel yayınlarda, egzama ve sedef gibi bağışıklığı ilgilendiren zorlu cilt hastalıklarında da propolis, arı sütü ve arı zehrinin kullanımı ve olumlu etkiler sağladığı bildiriliyor. Propolisin cilt üzerindeki koruyucu ve yenileyici etkisi bilimsel çalışmalarla da gösterilmiştir. Ürünlerinde saf Anadolu propolisi kullanan ve dermatolojik olarak test edilmiş markaların ürünlerini tercih etmenizi öneririm” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün arka camını patlattı
YEREL HABERLER Şoföre kızan patenli gençler, tutundukları otobüsün ...
Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda 957 tutuklama Cumhuriyet Başsavcılığı Antalya genelinin 1 yıllık adli raporunu çıkardı 1 yılda gelen 96 bin dosya karara bağlandı
YEREL HABERLER Antalya'da 1 yılda 3 bin 819 narkotik operasyonunda ...
Dün doğum günü olan İsmet, bu sabah ölü bulundu
YEREL HABERLER Dün doğum günü olan İsmet, bu sabah ölü bulundu
25 Ekim'de güneş tutulmasına hazır olun
YEREL HABERLER 25 Ekim'de güneş tutulmasına hazır olun
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye ikinci ameliyat 1 hafta sonra
YEREL HABERLER Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye ikinci ...
Büyük ikramiyenin tesellisi Antalya'dan
YEREL HABERLER Büyük ikramiyenin tesellisi Antalya'dan
OSB Başkanı Bahar uyardı: “ Üretimde devamlılık için finansman desteği şart " Sanayicinin acil ihtiyacı finansmana erişim
YEREL HABERLER OSB Başkanı Bahar uyardı: “ Üretimde devamlılık için ...
27 yaşındaki gencin doğum günü ertesinde şüpheli ölümü KPSS'ye hazırlanan genç, doğum gününü kutladığı gecenin sabahında evinde ölü bulundu Yakınları bina girişinde büyük üzüntü yaşadı
YEREL HABERLER 27 yaşındaki gencin doğum günü ertesinde şüpheli ...
Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, ...
Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Yangını haber alıp eve geldi; oğlunu görünce sarılıp, ...
Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi Kaçtığı motosikletin plakası sayesinde bulunan hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Telefon hırsızı 4 ay sonra yakayı ele verdi Kaçtığı ...
SunExpress Vilnius - Antalya direkt uçuşlarına başladı
YEREL HABERLER SunExpress Vilnius - Antalya direkt uçuşlarına ...
Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karışışında görünce gözyaşlarına boğuldu Antalya’da 5 katlı apartmanda yangında apartmanın 2 odası alev alev yandı Olay yerine gelen anne, oğlunun ve eşinin evde olduğunu sanıp fenalaştı Dumandan etkilenen bir kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Oğlunu alev topuna dönen evde sandı, karışışında ...
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL Antalya’da patlıcan ve biberin üretici, semt pazarı ve market arasındaki fiyat farkı dudak uçuklattı Üreticiden halde 12 TL alınan patlıcan 500 metre uzaklıktaki markette 22 TL’ye satılıyor 16 TL’ye alınan kıl sivri biber ise bir başka zincir markette 26 TL 90 kuruşa satılması dikkatlerden kaçmadı Tavuk eti ile yarışan fiyatlara isyan eden üreticiler: “Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Aradaki bu farkı kaldıralım”
YEREL HABERLER Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi ...
Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı
YEREL HABERLER Alanya İskelesi’ndeki kaçak yapılar yıkıldı
Başkan Esen: “Konyaaltı’ndaki uzlaşma kültürü Türkiye’ye hakim olsun”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Konyaaltı’ndaki uzlaşma kültürü ...
Başkan Böcek: “Alanya bizim için çok önemli”
YEREL HABERLER Başkan Böcek: “Alanya bizim için çok önemli”
Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem (4)
YEREL HABERLER Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem (4)
Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla yıkıma engel olmak istedi Komando beresini takıp kamuflaj paltosunu giyerek tek başına yıkım ekibine meydan okudu Teras kısma çıkan iki polis, sessizce yaklaşıp yaşlı adamı etkisiz hale getirerek elindeki bıçağı aldı
YEREL HABERLER Alanya'da ak sakallı dede, mutfak tüpü ve bıçakla ...
Komşuları tatile gitti sandı, 19 gün sonra cesedi sandıkta bulundu Tartıştığı kadını boğarak öldürdü, sandıkta sakladı, kokmaması için pencereyi açık bıraktı Komşu Hamdullah Aslan: "Tatile gitti diye biliyorduk, ta ki bugün olayı öğrenene kadar"
YEREL HABERLER Komşuları tatile gitti sandı, 19 gün sonra cesedi ...
(Düzeltme) 4 gündür kayıp olan adamın cesedi bulundu Kendisinden haber alınamayan gencin aracıyla trafik kaza yaparak hayatını kaybettiği belirlendi
YEREL HABERLER (Düzeltme) 4 gündür kayıp olan adamın cesedi ...
Tekirova imar planı askıya çıkıyor
YEREL HABERLER Tekirova imar planı askıya çıkıyor
Sinyali kesilen kiralık otomobil 150 metrelik uçurumda bulundu; savrulan sürücü ölmüş
YEREL HABERLER Sinyali kesilen kiralık otomobil 150 metrelik ...
AESOB ve AÜ arasında ‘Esnaf ve Üniversite İş Birliği’
YEREL HABERLER AESOB ve AÜ arasında ‘Esnaf ve Üniversite İş Birliği’

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.