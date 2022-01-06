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Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

İHA

Kayıp olarak aranırken, cesedi 500 metrelik uçurumda bulunan gencin cenazesi morgdan alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranırken, aracıyla birlikte dağlık alandaki yolun 500 metre aşağısında bulunan gencin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.
Olay, Serik ilçesi Haskızılören Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü araçta takılı olan araç takip sisteminden sinyal kesilmesiyle birlikte rent a car firması, durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp olduğu anlaşılan Şaban Yılmaz'ı bulmak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. 4 gün süren çalışmalar sonucunda Yılmaz'ın kullandığı araçla kaza yaptığı belirlendi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yılmaz'ın cesedi, yoldan yaklaşık 500 metre aşağıda bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, belirtilen adrese gelip cenazeyi sedyeye alıp halat yardımıyla yukarıya çıkardı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Yılmaz'ın cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Yapılan otopsinin ardından Yılmaz’ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin alınacağı sırada Yılmaz’ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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