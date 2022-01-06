Akıma kapılıp ölen Feyyaz, 1 ay sonra doğacak çocuğunu göremedi

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Feyyaz Çalış (32), hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatta çalışan Feyyaz Çalış'ın elinde taşıdığı malzemeler, binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Çalış, yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Feyyaz Çalış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalış'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsinin ardından Çalış'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Elmalı'nın Gökpınar Mahallesi'ne götürüldü. 2 çocuk babası Feyyaz Çalış'ın eşinin, 8 aylık hamile olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2022-01-06 13:20:44



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