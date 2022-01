Büyükşehir, hal çıkış ücretlerine artış yapmadı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya ve ilçelerindeki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hallerinde her yıl güncellenen araç çıkış ve kantar ücretlerinde artış yapmadı.

Türkiye’nin en büyük üretici toptancı hallerinden Antalya Büyükşehir Belediyesi Merkez Toptancı Hal Kompleksi ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait 18 ilçe toptancı halinde araç çıkış ve kantar ücretlerine 2022 yılında ücretlerde yeni bir artış yapılmadı. Hallerde 2021 yılı fiyatları geçerli olacak. Hal çıkış fiyatları esnafın önemli gider kalemlerinden biri olurken, artış yapılmamasıyla tarım üreticileri, pazarcı ve nakliyeci esnafı ile turizm tedarikçileri bir nebze rahat bir nefes almış olacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla üretici belgesiyle kayıtlı olan çiftçiler hal çıkış ücreti ödemiyor.



“Bu sene zam olmadı”

28 yıldır semt pazarcılığı yaptığını söyleyen Mehmet Hadi “Haftanın neredeyse her günü toptancı haline gelip gidiyorum. Her şeye zam geliyor ama Muhittin Böcek başkanım halimizden anlıyor. Bu sene çıkış ücretlerine zam yapmadı. Allah razı olsun” dedi.



“Pazarcı da tedarikçi de memnun”

İbradı Başlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Adem İbiş de Antalya Toptancı Haline her hafta geldiğini söyleyerek, “İğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Muhittin Böcek’ten Allah razı olsun hal çıkış fiyatlarına zam yapılmamış” diye konuştu.

Hal çıkış ücretlerine artış gelmediği için memnun olduğunu belirten turizm tedarikçisi Aziz Deniz, “İşimiz gereği her gün toptancı haline giriş çıkış yapıyorum. Ücretler geçen seneyle aynı kalmış” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.