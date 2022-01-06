ALKÜ’ye 2 altın 2 gümüş madalya

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Turizm Meslek Yüksekokulu (MYO) Aşçılık Programı öğrencileri yapılan ödüllü mutfak yarışmalarından iki altın ve iki gümüş madalya ile döndü.

ALKÜ ALTSO Turizm MYO Aşçılık Programında öğrenim gören dört öğrenci, 18. Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında yapılan ödüllü mutfak yarışmalarında ALKÜ’yü temsil etti. Üç ayrı dalda yarışarak iki altın ve iki gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attan öğrenciler elde ettikleri başarıyı ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ile paylaşarak takdim etmek üzere Rektör Kalan’a ziyarette bulundu. Üniversite düzeyi tatlı kategorisinde birincilik kazanan İrem Altuntaş’ı, üniversite düzeyi balık kategorisinde birinci olarak altın madalya kazanan Barış Gülaçtı ile üniversite düzeyi ana yemek kategorisinde gümüş madalyaların sahibi olan Turan Güven ve Berkay Koçbay’ı tebrik eden Rektör Kalan, öğrencilerin elde ettikleri önemli başarılar ile ALKÜ’yü onurlandırdıklarını ifade etti. Kalan, “Her bir öğrencimizin bu tür başarılara imza atması bizlere doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor ve bu bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” diyerek duygularını dile getirdi.

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