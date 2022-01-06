Jandarmayı görünce 1 kilo uyuşturucuyu tuvalete döktüler



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarmayı gören şüpheliler, 2 poşetteki 1 kilo uyuşturucuyu tuvalete döktü.

İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde 17 suç kaydı olan D.K. ile 5 suç kaydı olan B.E.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Jandarma ekipleri, narkotik köpek 'Karbon'un da kullanıldığı operasyonda, şüphelilerin evinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerin 2 poşette bulunan yaklaşık 1 kilo olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeyi alafranga tuvalete döktüğü belirlendi.

Evde satışa hazır 2 paket halinde 23 gram metamfetamin, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından alacak ve borçların yazıldığı not kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili D.K. ve B.E. gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2022-01-06 15:31:05



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