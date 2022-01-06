ATSO’dan şehrin lezzet markalarına Coğrafi İşaret Belgesi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin ve Başkan Yardımcısı Mustafa Atılgan, Antalya’nın geleneksel lezzetlerinden Kabak Tatlısı'nı coğrafi işaret standartlarına göre üreten Şişçi İbo'yu ziyaret ederek, Coğrafi İşaret Sertifikası ve Belgesini verdi. Başkan Davut Çetin, restoranın üçüncü nesil temsilcileri Fatoş Yavaş Yıldırım ve Cem Yıldırım'la sohbet edip faaliyetleri hakkında bilgi aldı.



“İşletmelere çağrı”

Şişçi İbo'ya daha önce Antalya Piyazı için coğrafi işaret belgesi verdiklerini belirten Başkan Davut Çetin, "Şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaret standartlarına göre üreten İbrahim Yavaş namı diğer Şişçi İbo'ya Antalya Piyazı’ndan sonra Antalya Kabak Tatlısı için de Coğrafi İşaret Tescil Belgesini verdik. Şişçi İbo’nun üçüncü nesil temsilcileri Fatoş Yavaş Yıldırım ve Cem Yıldırım kardeşlerime başarılar ve bol kazançlar diliyor, coğrafi işaret belgeli işletmelerimizin sayısının artmasını temenni ediyorum. Dileğimiz geleneksel lezzetlerimizi coğrafi standartlara göre üreten tüm işletmelerimizin bu belgeleri alması" dedi.



“Sırada başka ürünler var”

Coğrafi işaret belgeli ürünlerin rakiplerinden farklı, katma değeri yüksek ürünler olduğuna dikkat çeken Davut Çetin, “Biz ilk olarak 2018’de Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Antalya Piyazı’na tescil belgesi aldık. Daha sonra Antalya Kabak Tatlısı, Serpme Börek, Turunç ve Bergamot Kabuğu Reçeli’ne Coğrafi İşaret aldık. Antalya’nın geleneksel ürünlerine coğrafi işaret alma çalışmalarımız sürüyor. Böylece hem değerlerimize sahip çıkıyoruz hem de ürünlerimizin tanınırlıklarını ve marka değerlerini artırıyoruz” diye konuştu.

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