Kemer Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Hayat Boyu Öğrenme’ protokolü

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Kemer Belediyesi ile Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Hayat boyu öğrenme’ alanlarında meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan imza törenine, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Bozkurt, Kemer Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Furkan Üstündağ katıldı.

Söz konusu iş birliği protokolü kapsamında Kemer Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince ilçede yaşayan vatandaşlara yönelik meslek edindirme hobi kursları açılacak. İmza töreninde, Belediye Başkanı Topaloğlu ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, “Hayat boyu öğrenme” alanlarında meslek edindirme ve hobi kursları düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolünü imzalayarak hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Başkan Topaloğlu, yaptığı açıklamasında, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile meslek edindirme kursları açılmasına yönelik protokol imzaladıklarını söyledi. Topaloğlu, imzalanan protokol kapsamında Kemer’de yaşayan vatandaşların hem meslek öğrenmelerini sağlamak hem de ev ekonomilerine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Topaloğlu ve Milli Eğitim Müdürü Tekdemir, eğitim ve öğretim çalışmaları ile yapılacak olan işler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

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