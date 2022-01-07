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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'nın süper lüks yat geliri 1,4 milyar doları aştı

DHA

Antalya'nın süper lüks yat geliri 1,4 milyar doları aştı


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)DÜNYANIN en önemli süper lüks yat merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'de; 2021'de 30 yat denize indirilirken, 125 milyon dolar gelir sağlandı. Bölgede yat sektörünün toplam üretimi ise 510 süper lüks yata ve 1 milyar 403 milyon dolar gelire ulaştı.
Süper lüks yat ve tekne üretiminde İtalya ve Hollanda'nın ardından dünya 3'üncüsü olan Türkiye'de Antalya Serbest Bölge, ilk sırada yer alıyor. Tuzla ve Bodrum'un takip ettiği Antalya, geçen yıl hizmete giren 560 ton kapasiteli travel lift, 300 metrelik rıhtım ve 2 bin ton90 metre yat kapasiteli ship lift yatırımlarıyla Türkiye ve Doğu Akdeniz'in en önemli yat imalatı merkezine dönüştü. Bu yatırımlarla yat sektöründeki siparişlerde de ciddi artış yaşanıyor.
Bölgede 50'ye yakın firmanın yat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Antalya Serbest Bölge A.Ş. (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, geçen yıl 30 yeni süper lüks yatın tamamlandığını ve 125 milyon dolar gelir sağlandığını açıkladı. Gürses, 2000'li yıllarda başlayan ve bölgede hızla gelişen yat sektörünün bugüne kadar toplam üretiminin 510 süper lüks yata ulaştığını, toplam gelirin de 1 milyar 403 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Gürses, "510 yatın toplam uzunluğu ise 9 bin 750 metre oldu" dedi.
BAKIM-ONARIMDA 49 MİLYON DOLAR GELİR
Bölgede üretilen yatların ABD, Hollanda, Norveç, Umman, Senegal, Güney Afrika gibi ülkelere gönderildiğini kaydeden ASBAŞ Müdürü Gürses, son yıllarda bakım-onarım alanında da ciddi talep görmeye başladığını dile getirdi. Gürses, bugüne kadar toplam 142 teknenin bakım-onarıma geldiğini, 127'sinin tamamlanıp teslim edildiğini ve 49 milyon dolar gelir sağlandığını söyledi.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-01-07 10:39:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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