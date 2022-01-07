Başkan Tütüncü: “Esnafımıza kapımız 365 gün açık”

Antalya’nın ulaşım esnafı ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Belediyemizin kapıları bütün esnafımıza 365 gün 24 saat açıktır” dedi.

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimleri için başkanlık adaylığını açıklayan Şeref Tezcan ve ekibi, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’yü ziyaret etti. Belediyenin meclis salonunda gerçekleşen kabulde, başkan adayı Şeref Tezcan, “Bu seçimde kazanan başkanımız, kaybeden arkadaşımız olacak” dedi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün esnafa verdiği desteklerden bahseden Tezcan, “Birçok esnafa katkıda bulundunuz. Taksi duraklarını yenilediniz. İnşallah göreve geldiğimizde kapınızı aşındıracağız. Sizden yardım ve destek isteyeceğiz” diye konuştu.



“Esnafımız bizim için çok kıymetli”

Esnafa randevu verme konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiğini dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Öncelikle esnaflarımızı belediyemizde misafir etmekten dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Belediyemizin kapıları esnafımıza 365 gün 24 saat açıktır. Bu bir de ulaşım esnafı olursa çok daha öncelikli hale geliyor. Çünkü ulaşım esnafı bizim kamu hizmetini birlikte beraberce sürdürdüğümüz arkadaşlarımız. Evet diğer esnaflarımızda çok kıymetli ama, biz ulaşım esnafımızla kamu hizmetini birlikte, beraberce sürdürüyoruz. Taksici esnafımızla, şoför arkadaşlarımızla, şehiriçi taşımacılığı yapan arkadaşlarımızla bu şehrin güzel insanlarına kamu hizmetini birlikte sürdürüyoruz” dedi.



“Tüm adaylara başarılar diliyorum”

Yaklaşan Esnaf Odaları seçimleriyle birlikte esnafın hareketli günler yaşadığını belirten Başkan Tütüncü, “Biz aday olan bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Belediye başkanlarının bu seçimlerde bütün adaylara eşit mesafede yaklaşıyor olmasını ben çok anlamlı buluyorum. Bizim tarafımız belli. Biz esnafın yanındayız, esnafımız seçimleri kendi aralarında hallederler. Ona yürekten inanıyoruz. Bundan önceki süreçte olduğu gibi, artarak devam eden bir heyecanla, enerjiyle esnafımızın yanında durmaya, onların yanında olmaya, onların çalışma koşullarını daha da iyileştirmeye olan gayretimiz devam edecek”diye konuştu.



“Kamu eliyle ilk taksi durağı”

“Antalya'da belediye başkanlığım döneminde taksici esnafına görülmemiş destekler bizim zamanımızda verildi.” diyerek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “ Kamu eliyle ilk taksi durağı yapma anlayışı yaygın olarak bizim zamanımızda başladı. Biz 37 adet taksi durağını Kepez'de esnafımıza armağan ettik. Peki ne oldu? Diğer Belediyelerde bu güzel örneği, iyi örneği takip ettiler. Kazanan şoför esnafımız oldu. Taksici kardeşlerimiz oldu. Nakliyeci esnafımız oldu. Bunun da büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Pandemi süresince yine ulaşım esnafımızın yanındaydık. Diğer esnaflarımızın hepsinin yanındaydık. İmkanlarımız nispetinde ne gerekiyorsa bizden beklentileri neyse, esnafımızın yanında olduk” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.