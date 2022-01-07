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Bakan Karaismailoğlu: "2023'de uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye’nin ne kadar doğru yolda ilerlediğini, bu ihracat rekorları kırmamamızı, bu yıl 220 milyar dolar, seneye 250 milyar dolar olacak" "Aynı şekilde uzayda da Türkiye gücünü artık bütün dünyaya hissettirmiş vaziyette, 20 yılda Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deseler gülerdi" "2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem yatırımları yaparken, uzaya 2 uydu gönderdi" "2023’de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız" " TURKSAT- 6A’yı fırlattığımızda, uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz, aynı şekilde de gücümüzü uzayda da dünyaya hissettirmiş olduk" Taşıt hareketliği yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 kazada azalma oldu, güvenli akıllı yolar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: "2023'de uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türkiye’nin ne kadar doğru yolda ilerlediğini, bu ihracat rekorları kırmamamızı, bu yıl 220 milyar dolar, seneye 250 milyar dolar olacak" "Aynı şekilde uzayda da Türkiye gücünü artık bütün dünyaya hissettirmiş vaziyette, 20 yılda Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deseler gülerdi" "2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem yatırımları yaparken, uzaya 2 uydu gönderdi" "2023’de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız" " TURKSAT- 6A’yı fırlattığımızda, uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz, aynı şekilde de gücümüzü uzayda da dünyaya hissettirmiş olduk" Taşıt hareketliği yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 kazada azalma oldu, güvenli akıllı yolar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2023’de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız, TURKSAT6A’yı fırlattığımızda. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Aynı şekilde de gücümüzü uzayda da dünyaya hissettirmiş olduk" dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere Antalya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, daha sonra düzenlenen toplantıda partililere hitap etti.
Bakan Karaismailoğlu, Antalya'da devam eden projelerin olduğuna değinerek, belediye başkanları ve yetkililer ile yapılan çalışmaları değerlendireceklerini kaydetti.
Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılından itibaren cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’nin bütün dünyanın gıpta ettiği projeleri hayata geçiren vatandaşın yaşam kalitesini yükselten bazılarının ‘hayal dediği’ pek çok projeyi bitirerek vatandaşın hizmetine sunduklarını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, 2002 yılında iktidara geldiklerinde Türkiye’de çok yetersiz ulaştırma alt yapısı olduğunu hatırlatarak, “ 6 bin kilometrelik bölünmüş kalitesiz güvensiz bir yol ağını çok kısa sürede önemli seviyeye çıkarması gerekiyordu. Turizm ticaret, ihracatın gelişmesi için karayolu ağını geliştirmek için önemli yatırımlar yaptık. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını kısa sürede 28 bin 400 kilometreye çıkartmak her yiğidin harcı değildir. Bu büyük bir başarıdır, bir değerdir. Bu büyük alt yapı sayesinde Türkiye bugün dünyadaki en büyük gelişme, büyüme gösteren ihracat rekorları kıran bir ülke oldu. Havayolu 26 olan hava limanını sayısını 56’ ya çıkardık. Yıllık havalimanını kullanana yolcu sayısını 210 milyonların üzerine çıkardık.Demir yollarında 12 bin 800 kilometrelik ağı işletiyoruz şuanda. 5 bin kilometrelik ağında da çalışmalarımız devam ediyor. Liman ve yat limanlarımda muazzam gelişmeler yaptık” diye konuştu.

"Tasarruf sağlıyor"
Ulaştırma alt yapı projelerinin akarsu gibi olduğunu v gittiği yere hareket bereket getirdiğinin altını çizen Bakan Adil Karaismailoğlu, “Üretim istihdam ve ticareti geliştiriyor. Bu projeleri yaparken bir kamu kaynaklarıyla hepsi yapılması mümkün değil bunların yüzde 80’ini devlet bütçesinden, yüzde 20’sini yap işlet devret ile yaptık. Bu yapılan projeler sayesinde yıllık 13,4 milyar dolarlık, yakıttan zamandan tasarruf sağlıyoruz. Güçlü alt yapı sayesinde ülkemiz her yıl tasarruf sağlıyor, karayoluna yaptığımız yatırımlar ile 22 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz”dedi.

"10 ülkeden biri olacağız"
Bu kadar büyük işlerle uğraşırken muhalefetinde görevini yaptığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “ Akla hayale gelmeyecek yalan rakamlarla milletin aklını karıştırmaya çalışıyor, biz onların hiçbirine aldırmıyoruz. Onlarda hizmet yok laf çok. Biz işimize bakıyoruz, işimiz halka hizmet. Yaptığımız projelerin karşılığını da alıyoruz. Büyüme rakamları dünyanın en büyük büyüme rakamlarını yakalayan Türkiye’nin ne kadar doğru yolda ilerlediğini, bu ihracat rekorları kırmamamızı, bu yıl 220 milyar dolar, seneye 250 milyar dolar olacak. Aynı şekilde uzayda da Türkiye gücünü artık bütün dünyaya hissettirmiş vaziyette. 20 yılda Türkiye bir yılda 2 tane uydu gönderecek deseler gülerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem yatırımları yaparken, uzaya 2 uydu gönderdi. Bunlar da yeni nesil uydular 35 yıllık ömrü olan dünyanın 3’te 1’inden fazlasını kapsama alanına alan kıymetli uydular. İnşallah 2023’de kendi uydusu ile uzayda kendisini temsil eden 10 ülkeden birisi olacağız. TURKSAT 6A’yı fırlattığımızda. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Aynı şekilde de gücümüzü uzayda da dünyaya hissettirmiş olduk” ifadelerine yer verdi.

"12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz"
28 bin 450 kilometrelik bölünmüş yol yaptıklarını bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda da Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışma yapıldığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, “Taşıt hareketliği yüzde 70 artmasına rağmen trafik kazalarında yüzde 80 kazada azalma oldu. Güvenli akıllı yolar sayesinde her yıl 12 bin vatandaşın canını kurtarıyoruz. Trafik canavarı resimlerini yollardan kaldırdık. Trafik canavarı resimlerini yollardan kaldırdık. Adeta televizyonlardaki kaza haberlerini unutturduk vatandaşlarımıza” dedi.

"Antalya havalimanı"
Antalya’nın turizmin ve tarımın başkenti olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Antalya’ya ne yapsak azdır. Antalya’ya geçtiğimiz günlerde havalimanı ile ilgili bir ihale yaptık. Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Muhalefete ders gibi bir ihale yaptık. Antalya Havalimanı’nın gelişen büyüyen kentin havalimanın da büyümesi gerekiyordu.765 milyon Avroluk iç hatlar dış hatlar terminal ve ilave apron alanları yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından yine bir kuruş çıkmadan 765 milyon Avroluk yatırımı, yatırımcıya yaptırıyoruz. Üstüne de 25 yıllık kiralama işletmesi sırasında ondan 8.5 milyon Avro devlete kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25’ini yani 2.138 milyar Avro 90 gün içinde devletin kasına gireceğiz” ifadelerine yer verdi.
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Hükümetlerinin son 20 yılda ulaşımda, alt yapıda ulaştırmada Türkiye’de devrim yaptığını söyledi.
Devrim yapılan konuların başında ulaştırma, sağlık ve eğitim geldiğinin altını çizen Taş, “Antalya’da yapılan duble yollar, havalimanı ve limanlar var. Yapacağımız çok işler var. Duble yol ve karayolları çalışmalarımız var. Antalya’da yol ve ulaştırma yatırımları durmadan yoluna devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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