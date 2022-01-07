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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor

DHA

Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce 'Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek' denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, bir dizi program için geldiği Antalya'da AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Programa Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve partililer katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, "Bazılarının hayal bile edemediği pek çok projeyi bitirerek vatandaşımıza sunduk. Bu sorumluluğun bilincinde ülkemizin her köşesinde devam ediyoruz. 2002 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara gelmesiyle birlikte Türkiye'de yetersiz bir ulaştırma alt yapısı vardı. 6 bin kilometrelik bölünmüş yol ağı Türkiye genelinde kalitesiz ve güvensiz olan yol ağını çok kısa sürede önemli bir seviyeye çıkarmamız gerekiyordu. Türkiye'nin büyümesi için bu şarttı. 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağını kısa sürede 28 bin 450 kilometrenin üzerine çıkartmak her babayiğidin harcı değildir" dedi.
Yatırımlara devam ettiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, "26 olan havalimanı sayısını 56'ya çıkarttık. Hava yolunu kullanan yolcu sayısını 210 milyon üzerine çıkarttık. 12 bin 800 kilometreye ulaşan demir yolu ağını işletiyoruz. Yaklaşık 5 bin kilometrelik demir yolu ağında çalışmamız devam ediyor. Bu güçlü alt yapı üzerinde Türkiye'nin gelişmesi sağlanıyor. Bu projelerin bir anda kamu kaynaklarıyla yapılması mümkün değildi, o yüzden alternatif finans modelleri geliştirerek bunların yüzde 80'ini devlet bütçesinden, yüzde 20'sini kamu-özel iş birliği yani yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirdik" diye konuştu.
22 MİLYAR DOLARLIK TASARRUF
Projeler sayesinde yıllık 22 milyar dolarlık tasarruf sağlandığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Biz büyük işlerle uğraşırken muhalefet de görevini yapıyor. Akla hayale gelmeyecek yalan rakamlarla kafa karıştırıyor. Onlarda iş yok, laf çok. Dünyanın en büyük büyüme rakamlarını yakalayan Türkiye'nin ne kadar doğru yolda olduğunu, ihracat rekorları kırmamız gösteriyor. İhracat rakamımız bu yıl 220 milyar dolar, seneye 250 milyar dolar olacak ve artarak devam edecek" dedi.
'UZAYDA İZİ OLMAYANIN DÜNYADA GÜCÜ OLMAZ'
Bakan Karaismailoğlu, "Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor. 20 yıl önce 'Türkiye 1 yılda uzaya 2 uydu gönderecek' denilse gülerlerdi. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen Türkiye, hem bu kadar yatırım yapıyor hem uzaya 2 uydu gönderiyor. Bu uydular yeni nesil uydular ve 35 yıllık ömrü olan, dünyanın 3'te 1'inden fazlasını kapsama alanına alıyor. 2023'te kendi uydusuyla uzayda temsil edilen 10 ülkeden biri olacağız. Uzayda izi olmayanın dünyada gücü olmaz. Uzayda da bütün dünyada olduğu gibi gücümüzü bütün dünyaya hissettirmiş olduk" diye konuştu.
Yapılan yollar sayesinde her yıl 12 bin insanın hayatının kurtarıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "28 bin 450 kilometre bölünmüş yol yaptık, bunun yanında 68 bin kilometrelik yolda çalışma yapılmakta. Taşıt hareketliliği yüzde 170 artmasına rağmen güvenli ve akıllı yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 80 azalma oldu. Her yıl 12 bin insanın hayatını kurtardık. Antalya'da 476 kilometre bölünmüş yol yaptık. 2003 yılı öncesinde Antalya'da hiç tünel yokken şu an 20 kilometrelik tünel var. Bunu 61 kilometreye çıkaracağız" dedi.
Antalya Havalimanı'nın ihalesiyle ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bütün dünyanın takip ettiği bir ihaleydi. Yatırımcıları tehdit eden muhalefete bir ders gibi ihale yaptık. Antalya Havalimanı'nın büyümesi gerekiyordu. 765 milyon euroluk iç ve dış hatlar, apronlar yapmamız gerekiyordu. Devletin kasasından 1 kuruş çıkmadan 765 milyon euroyu yatırımcıya yaptırıyoruz. Üstüne de 25 yıllık kiralamadan da devlete 8,5 milyar euro kira geliri alacağız. Bu kira gelirinin de yüzde 25'ini, yani 2,138 milyar euro da 90 gün içerisinde devletin kasasına girecek" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2022-01-07 12:01:18

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