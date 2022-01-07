Konyaaltı’nda ayda ortalama 300 ton atık dönüştürülüyor

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ‘atık yönetimi ve sıfır atık projesi’ kapsamında, ayda ortalama 300 ton atığı dönüştürdüklerini söyledi.

Kişi başına düşen 11.4 metrekarelik yeşil alan miktarı ile Türkiye’nin en yeşil ilçelerinden biri olan Konyaaltı’nda bu miktar, her yıl yeni park, bahçe ve mesire alanlarıyla artmaya devam ediyor. Yeşil gelecek adına adımlar atan Konyaaltı Belediyesi, yeşil alanları çoğaltırken, atık yönetimi ve sıfır atık kapsamında atıkları da gelecek için dönüştürüyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çevre Koruma Müdürlüğü ekiplerince 2021 yılında geri dönüşüme kazandırılan atık miktarıyla ilgili açıklama yaptı.



“Sıfır atık hedefi”

‘Atık yönetimi ve sıfır atık projesi’ kapsamında geçen yıl 2 milyon 607 bin 930 kilogram ambalaj atığını geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Başkan Esen, 181 bin 730 kilogram tekstil atığı, 12 bin 220 kilogram lastik, 38 bin 342 kilogram bitkisel yağ atığı da topladıklarını söyledi. Budadıkları ağaçlardan arta kalan atıkları da değerlendirdiklerini kaydeden Esen, bu atıkları yakıt briketlerine dönüştürdüklerine dikkat çekti.



“Budama atıkları yakacağa dönüştü”

Budama atıklarının yakacağa dönüştüğünü belirten Esen, “Budama atıklarının geri dönüşümünden elde ettiğimiz yakıt briketlerini yakacak ihtiyacı olan vatandaşlarımıza dağıtarak ekonomilerine bir nebze de olsa katkı yaptık. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz geri dönüşüm merkezimizde yaptığımız işlemlerle hazır hale getirdiğimiz briketleri, belediyemizi arayarak talep eden vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu çalışmayla çevremizi düzenlerken vatandaşlarımızın ekonomisine de fayda sağlıyoruz. Bu proje kapsamında geçen yıl toplam 128 bin 400 kilogram yakacağı vatandaşlarımıza ulaştırdık” dedi.



“İlçe geneline mobil atık toplama merkezleri”

Konyaaltı bölgesinde farklı mahallelere konumlandırılan mobil atık toplama merkezlerinde her türlü atığın toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını aktaran Esen, “Bin 560 kilogram atık pil, 2 bin 638 kilogram elektronik ve 163 kilogram da tıbbi ilaç atığı toplayarak geri dönüşüm merkezlerine gönderdik’’ diye konuştu.



“Ayda 300 ton atık dönüşüyor”

Geri dönüştürülebilir atıklar konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Esen, “Bu atıkları belediyemiz topluyor ve ihaleyle satıyor. Bu, geri dönüştürülebilir atıklardan maksimum düzeyde fayda, belediye bütçesine de katkı sağlıyor. Eşdeğer belediyelerden 5 kat fazla gelir elde ediyoruz. Ayda hemen hemen 300 ton dönüştürülebilir atık topluyoruz. Gelecek için dönüştürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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