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Alanyaspor’da korona virüs şoku: 7’si futbolcu 12 pozitif

İHA

Alanyaspor’da korona virüs şoku: 7’si futbolcu 12 pozitif

Süper Lig’in 20. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk edecek olan Alanyaspor'da 7’si futbolcu 12 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 16.00’da Başakşehir ile sahasında karşılaşacak olan Alanyaspor’da korona virüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz, idari ve destek ekibimiz için yapılan Covid 19 PCR testlerinin ardından; Teknik Direktörümüz Francesco Farioli, teknik heyetten 1 antrenörümüz, 7 futbolcumuz ve 4 personelimizin testi pozitif çıkmıştır. İlgili tedavi protokolü ve karantina sürecine başlanmıştır" denildi.

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