Alanya’da 2021 yılında 15 bin tekstil ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gönül Pınarı Projesi ile 2021 yılında tekstil ürünü ve ayakkabıdan oluşan 15 bin adet yardım malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ve kentin 276 farklı noktasına yerleştirilen Gönül Pınarı Kumbaraları ile toplanan tekstil ürünü kıyafet ve ayakkabılar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Hayırsever vatandaşların destekleriyle dolan Gönül Pınarı Kumbaraları ile hem yardımlaşma kültürü yaşatılıyor hem de ihtiyacı olan vatandaşların talepleri karşılanıyor. Ürünler, gençyaşlı, kadınerkek her yaştan vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak ayrıştırılıyor.



“Yardımlar 276 kumbara aracılığıyla toplanıyor”

Proje ve işleyiş hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, proje ile her yaştan ihtiyaç sahibine destek sağlandığını belirtti. Müdür Doğan, “Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri bünyesinde bulunan Gönül Pınarı Mağazamız Saray Mahallesi’nde vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Kumbaralarımız hemen hemen her mahallede bulunmaktadır. Alanya içerisinde 276 adet giysi kumbaramız mevcut” dedi.



“2021 yılında 15 bin parça yardım malzemesi ulaştırıldı”

“Gönül Pınarı Mağazamızdan 2021 yılı içinde vatandaşlarımıza yaklaşık 15 bin parça kıyafet desteği sağlandı.” diyen Doğan, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’in de çok önem verdiği Gönül Pınarı Mağazamız sadece Alanya içeresindeki vatandaşlarımıza değil ülke genelinde yaşanan doğal afetlerde de ihtiyaç sahibi ailelere destek vermektedir. Her yaş grubuna uygun elbiseleri temin edebileceğimiz mağazamızda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza özel günlerde kullanabilecekleri damatlık, gelinlik ve nişan elbiselerini de temin etmek mümkün” diye konuştu.

