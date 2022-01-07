14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamayan ailesi perişan oldu Gözü yaşlı anne, 5 gündür kayıp olan kızının kıyafetine sarılıp kokluyor Ailesinin kaçırıldığını iddia ettiği kız, 5 gün önce ekmek almaya diye gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı

Antalya’da Gürpe ailesi, markete ekmek almaya giden 14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamıyor. Kızının kıyafetine sarılan gözü yaşlı anne, kızlarının kaçırılmış olduğunu iddia ederek, yetkililerden yardım istedi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 510 Sokak’ta bir apartmanın 3'üncü kat dairesinde yaşayan YılmazEbru Gürpe çiftinin 14 yaşındaki kızları Jale Gürpe, 2 Ocak'ta akşamüzeri ekmek almak için çıktı ve bir daha geri dönmedi. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aile, polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür kızından haber alamayan gözü yaşlı anne, gelecek güzel bir haberi bekliyor. Öte yandan, kızının kıyafetine sarılıp koklayan Ebru Gürpe, gözyaşlarına boğuldu.

Gürpe ailesi husumetli oldukları anne G.K. ve oğlu B.K. tarafından kızlarının kaçırıldığını ileri sürerek, onlardan şikayetçi oldu. İfadesine başvurulan G.K. serbest bırakılırken, oğlu B.K.'nin arandığı öğrenildi.



"Kızım sağ salim bulunsun"

Kızının fotoğrafları ve kıyafetlerine bakarak avunan Ebru Gürpe, “Kızım 2 Ocak’ta saat 18.3019.00 gibi ekmek almak için markete gitti. Orada erkek arkadaşıyla görüşüyor ve sonra ayrılıyor. En son Doğugarajı’nda görülüyor, ondan sonra haber alınamıyor. Polis merkezine başvurdum. Adliyeye gittim, hiçbir bilgi alamadım. Bana en son G.K. telefon açtı, 'Şikayetinden vazgeç, çocuğunu getireceğiz' dediler. Kadının ifadesi alındı, sonra saldılar. Ben daha ne yapabilirim? Bugün 6'ncı gün oldu, sesini bile duyamadım. Ölüsünü mü getirecekler bana? Bu kadınla husumetliyim, bu kadın 4 ay önce evimi yakmaya çalıştı. Oğlu zaten madde bağımlısı, kızımı maddeye alıştıracaklar. Benim kızım evine gelsin. Kızım sağ salim bulunsun. O gün bugündür sesini bile duymadım. Annem ne olur evine çık gel, ev çok sessiz, ne olursun beni duyuyorsan ne olur gel. Kızımın kendi isteğiyle kaçtığını düşünmüyorum. Kızım kaçırıldı” diye konuştu.



"Avukat olmak istiyor"

Baba Yılmaz Gürpe ise “Ekmek almaya diye çıktı kızım, sonra kayboldu. O günden beri kızımın sesini duymadım. Sonra bizimle G.K. iletişime geçti. Kadını aldılar ama sonra saldılar. Ses kayıtları vardı. İki kişiden şüpheleniyoruz. Şüphemiz doğrudur. Bu şahıslarda kızım. Ölü mü, sağ mı bilmiyoruz. Kızımızı görmek istiyoruz. Kızım daha 14 yaşında, okula gidiyor. 8'inci sınıfa gidiyor. Kızım sağ salim gelsin. Bize yardım etsinler. Kızım okusun. Kızım avukat olmak istiyordu. Benim kızımı bir an önce bulsunlar” diye konuştu.

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