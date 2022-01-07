Alanyaspor'da Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldı

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da, sakatlık yaşayan Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldığını bildirdi. Alanyaspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada, “Darbeye bağlı diz kontüzyonu tespit edilen futbolcumuz Oğuz Aydın ve uyluk kasında zorlanma tespit edilen futbolcumuz Buluthan Bulut’un tedavilerine sağlık ekibimizin tarafından başlanmıştır” denildi.

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