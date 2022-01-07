Büyükşehir çalışanlarına 3’üncü doz aşı

Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışanları, sağlık kurumlarına gitmelerine gerek kalmadan üçüncü doz Covid19 aşılarını belediyede oldu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, son günlerde artan yeni varyant Covid19 vakalarına karşı tedbirlerini arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile iş birliği yaparak 3’üncü doz aşılarını olmak isteyen belediye çalışanlarına hiçbir sağlık kuruluşuna gitmeye gerek kalmadan Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında aşı uygulaması yapıldı. Aşılama ile ilk defa aşı yaptıracak veya 23 ve 4’üncü doz aşı olmak isteyen çalışanlara tercihlerine göre biontechsinovac aşıları uygulandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.