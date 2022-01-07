Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor (2)



TÜNELDEKİ 'IŞIK GÖRME TÖRENİ'NE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanlığı'nda ilçe başkanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından Antalya ile Konya arasındaki yolu 30 kilometre azaltacak olan, yapımı devam eden Demirkapı Tüneli'ndeki 'Işık Görme Töreni'ne katıldı. Antalya-Manavgat Ayrımı-Taşağıl-Derebucak Yolu üzerinde, 5 kilometre uzunluğundaki tünel, çift tüplü inşa edildi.

'REFAH SEVİYEMİZ YÜKSELİYOR'

Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaların nihai amacının ticaret ve turizmi daha da güçlendirmek olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Yapım çalışmaları devam eden Antalya-Manavgat ayrımı Taşağılİbradı ayrımı yolumuz üzerindeki Demirkapı Tüneli'nde kazı çalışmalarını tamamladık. Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor" dedi.

'ANTALYA'YA 23 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'

Antalya'daki projelerin önümüzdeki günlerde bir bir tamamlanacağını söyleyen Karaismailoğlu, "Antalya'nın ulaşımı ve iletişimi için yap-işlet-devret projeleri de dahil olmak üzere, toplamda 23 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Projelerimizi önümüzdeki günlerden itibaren bir bir bitirerek hizmete açacağız. Bu yatırımlarımızla Antalya'nın bütünsel kalkınmasını sağlarken, şehrimizi sürüş güvenliği yüksek bir turizm cennetine dönüştürdük. Islah edilen, çift yönlü ulaşımı gelişen, virajları azalan, mesafeleri kısalan, tünelli yollarımızla Antalya'nın 80 ile karadan bağlantısını konforlu, hızlı ve güvenli hale getirdik" diye konuştu.

'315 MİLYON SAAT TASARRUF'

En çok yatırımın karayoluna yapıldığını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Ülke genelinde yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde yıllık 21 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. 4,5 milyon ton karbon emisyonu azalması gerçekleşti. Yollarımızla ülkemizdeki iş gücünde yaklaşık 315 milyon saat tasarruf sağladık. Bunun rakamsal karşılığı 12 milyar 965 milyon liradır. 2003-2021 döneminde ülkemizdeki ulaşım ve iletişim yatırımları için yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız içinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sırayı karayolu yatırımlarımız alıyor" dedi.

'30 KİLOMETRE KISALACAK'

Antalya-Alanya otoyol ihalesi çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, "Tünelimizin içinde yer aldığı yol projemiz, toplamda 67 kilometrelik karayolu hattının 34 kilometresini kapsıyor. Demirkapı Tünelimizin de içinde olduğu projemizin toplam maliyeti 1,5 milyar liradır. Bugüne kadar Demirkapı Tünelimizi ve bağlantı yolları projemizi, bu yıl sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Projemiz tamamlandığında, Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre kısalacak. Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon salınımı 2535 ton azalacaktır" diye konuştu.

İLK DARBE BAKANDAN

Konuşmasının ardından Işık Görme Töreni için paletli ekskavatöre binen Bakan Karaismailoğlu, duvara ilk darbeyi vurdu. Duvarın yıkılmasıyla görünen ışığın ardından işçiler ellerinde Türk bayrağı ile molozların üzerine çıktı. Bakan Karaismailoğlu, tünelin yapımında çalışan işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-01-07 17:16:48



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