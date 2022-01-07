İzmit Belediye Başkanı Antalya'nın projelerini inceledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ekibiyle birlikte Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini inceledi. Başkan Muhittin Böcek’i de ziyaret eden Fatma Kaplan Hürriyet, Büyükşehir Belediyesi’nin projelerini çok beğendiğini bazılarını İzmit’te uygulamayı planladıklarını söyledi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye bürokratları ile birlikte Antalya’da yatırım ve proje gezisi yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal projeleri başta olmak üzere yatırımlarını inceleyen Hürriyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Böcek, konuk başkana çalışmalarında başarılar diledi. ‘Hep birlikte daha güçlüyüz’ diyen Başkan Böcek, İzmit Belediyesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, her daim yanlarında olduğunu söyledi.



“İzmit’ten Antalya’ya selam getirdik”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yerelden kalkınma ilkesiyle özellikle kırsal bölgelerdeki tarıma yönelik projelerini çok beğendiğini belirterek, “İzmit’ten Antalyalılara selam getirdik. Sizin çalışmalarınızdan feyz alarak İzmitlilere daha güzel neler yapabiliriz diyerek bu ziyareti gerçekleştirdik. Çok memnun kaldık. Çok güzel ve başarılı çalışmalar var. Projelerin bazılarını İzmit’e uygulamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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