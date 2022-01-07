Tamirattaki 26 metrelik tur teknesi alev alev aldı Tekne küle dönerken alevlerin diğer teknelere sıçraması güçlükle önlendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir sırasında alev alan 26 metrelik tur teknesi küle döndü. Alevlerin tersanedeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.

Olay, Manavgat Kumköy mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde tamiratı yapılan Muzaffer Çim'e ait 26 metrelik tur teknesi tamirat sırasında alev aldı. Yapılan kaynak ya da işçilerin ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlardan çıkmış olabileceği tahmin edilen yangın, dakikalar içinde tekneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz sevk edildi. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait su tankerleri ile tersane çalışanları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1,5 saatlik saatte söndürülebilen yangında alevlerin çekek yerindeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı. Tüm çabalara rağmen bazı teknelerin dış kesimleri alevlerden zarar gördü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

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