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5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız bulundu Annesinin kazağına sarılıp ağladığı kız, polis ekiplerince bulundu Adli ve idari işlemlerin ardından küçük kız Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi

İHA

5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız bulundu Annesinin kazağına sarılıp ağladığı kız, polis ekiplerince bulundu Adli ve idari işlemlerin ardından küçük kız Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, ailesinin kayıp başvurusu yaptığı 14 yaşındaki kız çocuğunun bulunduğunu bildirdi. 5 gündür haber alınamayan kız, adli ve idari işlemlerin ardından Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan YılmazEbru Gürpe çifti, 2 Ocak tarihinde akşam markete ekmek almak için çıkan ve bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kızları Jale Gürpe için kayıp başvurusunda bulunmuştu. 5 gündür kızından haber alamadığını söyleyen anne Ebru Gürpe, çocuğunun kazağına sarılarak gözyaşı döküp yetkililerden yardım istemişti. Ailenin kızlarının kaçırıldığını söylemesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Kayıp kız öğle saatlerinde bulundu.

“Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi”
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “J.G. isimli kayıp çocuk ile ilgili yapılan çalışmalarda, 03.01.2022 tarihinde annesi E.G. tarafından Yenikapı Polis Merkezi Amirliğine kayıp şahıs müracaatı yapılmış ve Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerimizce kız çocuğu 07.01.2022 saat.13.28 sıralarında bulunmuştur. J.G., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli, idari işlemleri yapıldıktan sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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