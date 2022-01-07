13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular (2)

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KAYIP JALE BULUNDU

Antalya'da yaşayan Yılmaz ve Ebru Gürpe çiftinin 5 gündür kayıp olan kızları Jale, polis tarafından bulundu. Jale´yi saat 13.30 sıralarında bulan Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, küçük kızı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne teslim etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-01-07 21:52:05



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