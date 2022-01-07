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Bakan Karaismailoğlu: “Demirkapı Tüneli’nde ışık göründü” Antalya-Konya arası mesafe 30 kilometre kısalıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Demirkapı tüneli ve bağlantı yolları projesini yılsonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "Projemiz tamamlandığında; Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak" "Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız" "Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, ülkemizin iç kesimleri ile güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek"

İHA

Bakan Karaismailoğlu: “Demirkapı Tüneli’nde ışık göründü” Antalya-Konya arası mesafe 30 kilometre kısalıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Demirkapı tüneli ve bağlantı yolları projesini yılsonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "Projemiz tamamlandığında; Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak" "Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız" "Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, ülkemizin iç kesimleri ile güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek"

AntalyaManavgat ayrımı ile Taşağılİbradi ayrımı yolu üzerindeki Demirkapı Tüneli’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tünelde ışığın göründüğünü belirterek, projenin bu yılsonunda tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi. Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla birlikte AntalyaKonya arasındaki mesafenin 30 kilometre daha kısalacağını ve bu sayede yıllık 36,5 milyon TL tasarruf sağlanacağına vurgu yaptı.
Antalya Demirkapı Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, “Yapım çalışmaları devam eden AntalyaManavgat ayrımı Taşağılİbradi ayrımı yolumuz üzerindeki Demirkapı Tüneli’nde kazı çalışmalarını tamamladık” dedi.
Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarının nihai amacının üstün bir hizmet anlayışıyla ticaret ve turizmi daha da güçlendirme olduğunu söyledi.

“23 milyar TL’ye yakın yatırım yaptık”
“Milletten aldığımızı millete verdik” diyen Bakan Karaismailoğlu, Antalya’ya yapılan ulaşım ve iletişim yatırımlarına ilişkin, “Hükümetlerimiz döneminde, bugüne kadar Antalya’nın ulaşımı ve iletişimi için yapişletdevret projeleri de dahil olmak üzere, toplamda 23 milyar liraya yakın yatırım yaptık. 2003’de sadece 197 kilometre bölünmüş yolu olan Antalya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 676 kilometreye çıkardık. Turizm cenneti Antalya’mızın bitümlü sıcak kaplamalı yol uzunluğunu da 6,5 kat artırarak 922 kilometreye yükselttik” ifadelerini kaydetti.

“Antalya’ya 21 bin 473 metre tünel yaptık”
Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda Antalya il genelinde 322 kilometre tek yol yapımı ve iyileştirmesi gerçekleştirdiklerini, 15’i tek tüp ve 5’i de çift tüp olmak üzere toplamda da 21 bin 473 metre tünel yaptıklarını belirterek, “Antalya’ya toplam uzunlukları 17 bin 753 metreyi bulan tam 154 köprü inşa ettik. Geçit vermez dağları tünellerle, derin vadileri de köprülerle ve viyadüklerle aştık. Antalya Batı ve Kuzey Çevre yolu ile birlikte Alanya Doğu Çevre yollarını yaptık. Doğu Akdeniz Sahil Yolu’nu 140 dakika ve 43 kilometre kısalttığımız güzergahta artan sürüş güvenliğinin yanı sıra, Antalya’nın Mersin Limanı’na erişimini hem kısalttık hem de kolaylaştırdık. Eksik kalan bölgelerde Yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Antalya genelinde birçok turizm yolları ile birlikte ilçe yollarını da yaparak ıslah ettik. Bu güzel ilimizdeki devam eden 14 adet karayolu yatırımlarımızın toplam bütçe büyüklüğü, 7,5 milyar lirayı buluyor. Projelerimizi önümüzdeki günlerden itibaren bir bir bitirerek hizmete açacağız. Bu yatırımlarımızla Antalya’nın bütünsel kalkınmasını sağlarken, şehrimizi sürüş güvenliği yüksek bir turizm cennetine dönüştürdük. Islah edilen, çift yönlü ulaşımı gelişen, virajları azalan, mesafeleri kısalan, tünelli yollarımızla Antalya’nın 80 ile karadan bağlantısını konforlu, hızlı ve güvenli hale getirdik. Bu alandaki çalışmalarımıza yeni yatırımlarımızla devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yatırımlarımızla kazalardaki can kaybını yüzde 81 azalttık”
2003 yılında Türkiye genelindeki 6 bin kilometre olarak devralınan bölünmüş yol uzunluğunu 4 kat arttırarak 28 bin 530 kilometreye çıkardıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda ülkedeki araç sayısı ile taşıt hareketliliğinin artmasına karşın kazalarda ciddi oranda azalma oranı yakaladıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, “Araç sayısının yüzde 170, taşıt hareketliliğinde de yüzde 180 artmasına rağmen yatırımlarımızla, kazalardaki can kaybını yüzde 81 oranında azalttık. Ülke genelinde yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde yıllık 21 milyar liralık tasarruf sağlıyoruz. 4,5 milyon ton karbon emisyonu azalması gerçekleşti. Yollarımız geçtikleri yerlerdeki üretim, istihdam ve ticareti geliştirdi. Yollarımızla ülkemizdeki iş gücünde yaklaşık 315 milyon saat tasarruf sağladık. Bunun rakamsal karşılığı 12 milyar 965 milyon liradır. Bütün bu başarılar, halkına güvenen, halkından güven alan ve ülkeye gönül verenlerin işidir” dedi.

“18 yılda 1 trilyon 145 milyar liralık harcama”
Türkiye’nin ulaşım ve iletişim yatırımları için 20032021 döneminde yaklaşık 1 trilyon 145 milyar liralık harcama gerçekleştirdiklerini aktaran Karaismailoğlu, bu yatırımların içerisinde yaklaşık 698 milyar lira ile ilk sıranın karayolu yatırımları olduğunu ifade ederek, “Bizim için ‘durmak yok, yola devam.’ Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümüne kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğumuzu 771 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 841 kilometreye çıkaracağız” şeklinde konuştu.

“30 kilometre daha kısalacak”
Demirkapı tüneliyle ilgili de değerlendirmede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şunları söyledi:
“AntalyaManavgat ayrımı ile Taşağılİbradi ayrımı yolumuz üzerindeki Demirkapı Tünelimizin tüm kazı işlerini bitirdik. Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, ülkemizin iç kesimleri ile güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek. Tünelimizin içinde yer aldığı yol projemiz, toplamda 67 kilometrelik karayolu hattının 34 kilometresini kapsıyor. Demirkapı Tünelimizin de içinde olduğu projemizin toplam maliyeti 1,5 milyar liradır. Demirkapı Tünelimizi ve bağlantı yolları projemizi, bu yıl sonunda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefledik. Projemiz tamamlandığında; AntalyaKonya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak. Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, karbon salınımı 2 bin 535 ton azalacaktır. Yolumuz hizmete açıldığında, turizm faaliyetleri ile birlikte, endüstriyel ürünlerin iç ve dış pazarlara ulaşması çok daha kolaylaşacak. Yol ve tünelimiz bölgeye canlılık katacak, bolluk ve bereket getirecek.”

“2022 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz”
Çalışmaların nihai amacının üstün bir hizmet anlayışıyla ticareti ve turizmi güçlendirmek olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Bu güç, halkımızın ve ülkemizin ekonomisine katma değer olarak dönüyor, refah seviyemizi yükseltiyor. Dev ölçekteki, yerli ve milli projelerimizi hayata geçirdikçe, herkes gördü ki, başkalarının hayal etmekten bile çekindiği işleri biz kararlılığımız, çalışkanlığımız ve haklımızın desteğiyle bir bir tamamlıyoruz. Ulaşım ve altyapı projeleri, yalnızca teknik projeler, mühendislik çalışmaları değildir. İstihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için; taşıyıcıdırlar. Ulaşım ve altyapı projeleri, ülkemizin, milletimizin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu nedenle tüm ülkemizde olduğu gibi Antalya’da da projelerimizi bir bir tamamlamanın, milletimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Antalyalı kardeşlerimiz, ülke genelindeki yatırımlarımızdan hak ettikleri payı alıyorlar. 2022 yılında da yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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