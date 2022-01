Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor (3)

AK PARTİ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya´nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi´nde bir otelde 3 gün sürecek olan AK Parti Ankara İstişare Toplantısı´na katıldı. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

'COĞRAFİ KONUMUMUZU FIRSATA ÇEVİRMELİYİZ'

Burada konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, bakanlığın yaptığı yatırımları anlattı. Bakan Karaismailoğlu, "İyi bir planlama yapmak için ülkenin eksiklerini bilmek gerekiyordu. Bir master plan hazırlandı. Türkiye dünyanın lojistik koridorlarının tam ortasında. Bu coğrafi konumumuzun avantajlarını fırsata çevirmemiz gerekiyor. 2019 yılında 60 milyar liralık bir yatırım, bakanlık 2020 yılında salgın sürecinin olumsuz etkilerine 83 milyar liralık yatırım yaptı" dedi.

'DEMİRYOLU YATIRIMLARINA YÖNELECEĞİZ'

2024 yılında demiryolu yatırımlarının yüzde 63´e kadar ulaşacağını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Son 20 yıldır 1.6 trilyon dolarlık bir yatırıma başladık. Bunun da yaklaşık 1 trilyon 144 milyarını tamamladık. Son 20 yıldır karayolu açığımızı kapatmak için karayolu ağırlıklı yatırım programı kullandık. Son 19 yıldır yatırımlarımızın yüzde 65´i karayolu karayolu yatırımlarıydı. Bundan sonra demiryolu yatırımlarına yöneleceğiz. Demiryolu yatırımları yüzde 50´nin üzerine çıkacak. Havayolunda da çok önemli altyapıları tamamladık. 2002 yılı öncesi benim için uçaklar gökteki bir cisimdi şu anda halkın yolu yoldu" diye konuştu.

'İSTANBUL´DAN 2050´DE 78 BİN GEMİNİN GEÇMESİ BEKLENİYOR'

Gelişen dünyada artan ticaret hacmine hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Avrupa ile Çin arasında yıllık 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Buradan pay almak için planlarımız var. Gelişen ve değişen Afrika tüm dünyanın gözbebeği. Mevcut koridorların üzerine oluşacak yeni koridorlar çok önemli. Ticaretin yüzde 90´ı denizyolu ile taşınıyor. 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 230 yılında 25 milyar tona çıkması bekleniyor. Bu harekete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapıldığında İstanbul´dan 3 bin gemi geçiyordu, 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor. Bunu ne Marmara ne İstanbul kaldırabilir. Kanal İstanbul tamamen bu ihtiyaçtan doğmuş alternatif bir su yoludur" dedi.

'KAPATIP HATIRLATMAK LAZIM'

Yap-işlet-devret projeleri ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, "En faydalı teklifi kim veriyorsa o alıyordur. Bunlardan birisi Avrasya Tüneli´dir. 1.25 milyar dolarlık bir yatırım bedeli vardı. Bu projenin bir işletme süreci var. Burası biteli daha 4 yıl oldu bu süreçte 8 milyar lira tasarruf sağlamıştır. İşletmecinin süresi 20 yıl ama bu projeler yıllarca Türkiye´ye hizmet edecekler. 2002 yılında İstanbul´da sadece Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü vardı. Üstüne Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geldi. Bunlar yapılmasaydı ne olurdu. Aslında bir gün bunları kapatıp hatırlatmak lazım olmasaydı ne olurdu diye. Olmasaydı kilitlenen bir İstanbul olurdu" diye konuştu.

'KAFALARI ORAYA BASMIYOR'

Ankara´ya yapılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Ankara bizim için çok kıymetli. Ankara´ya yakışan bir Yargıtay binası ve ona yakışan bir kavşak gerekiyordu. Ona yakışan kavşağı 4 ayda bitirdik. Biraz görüp örnek alsınlar Ankara Belediyesi´nde çalışanlar. Kafaları oraya basmıyor, başka şeylere basıyor kafaları. Sosyal medyada bunları paylaşabilirler, iyi yaptıkları iş o ya" dedi.

'HER YIL 13.4 MİLYAR DOLAR TASARRUF´

Projelerle her yıl 1 milyon kişiye istihdam sağlandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda sadece ulaştırma ve altyapıya 169 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu ülkenin bir kıymeti oldu bu projeler. Bundan sonra artık bu yatırımların geri dönüşlerini almaya başlıyoruz. Bu projelerle her yıl 1 milyon istihdam sağlıyoruz. Karayolu projelerimizle 6.6 milyar dolar, demiryolu yatırımları sayesinde 0.7 milyar dolar, denizyolu ile 0.6 milyar dolar tasarruf sağladık. 1.148 trilyon liralık yatırım karşılığında her yıl 13.4 milyar dolarlık bir tasarruf sağlıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2022-01-08 00:07:04



