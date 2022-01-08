Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek

DHA

Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)2022'nin en önemli gök olayı, yılbaşı akşamı izlenebilecek. 31 Aralık 2022 gün batımından itibaren 5'i çıplak gözle, 2'si teleskopla 7 gezegen aynı anda görülebilecek. Bu gezegenlere Ay'ın da eşlik edeceğini belirten TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Dr. Tuncay Özışık, 20-30 yılda gerçekleşebilecek ilginç bir olay yaşanacağını açıkladı.
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) Başuzman olarak görev yapan Tuncay Özışık, 2022'nin en önemli gök olayının, 31 Aralık gecesi yaşanacağını açıkladı. Özışık, "Bütün gezegenleri bir arada görebilme, hatta görüntüleyebilme imkanı olacak. 31 Aralık akşamı hava iyi olduğu takdirde gün batımından sonra batı ufkuna baktığınızda 5 gezegeni çıplak gözle görme imkanı var. Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn ve Mars gezegenleri. Teleskopu olanlar için aynı bölgede iki gezegen daha görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü de teleskopu olan meraklılar görebilir. 31 Aralık akşamı bu gezegenlerle birlikte Ay da gökyüzünde olacak" dedi.
20-30 YILDA BİR DENK GELEBİLİR
Dr. Özışık, "Bu, her sene olan bir olay değil. Bir bölgeye 5 gezegenin toplanması, hesaplamadım ama 20-30 yılda bir denk gelebilecek bir şeydir. Tabii ki birbirleri arasındaki uzaklık çok farklı. 23 Haziran'da da 5 gezegeni çıplak gözle izleyebileceğiz ama bugün doğumunda gerçekleşeceği için herkes tarafından izlenemeyebilir. Ama 31 Aralık yılın son günü ve gün batımında herkes tarafından rahatlıkla gözlenebilir" diye konuştu.
PARLAK GEZEGENLER
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi 2022 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda da yer verilen gök olayı dışında, aylara göre de gökyüzünde parlak görülebilecek ve çıplak gözle izlenebilecek gezegenler yer alıyor. Aylara göre parlak gezegenler ve izlenebileceği günler şöyle sıralandı:
"6 Ocak'ta Ay'ın yanı sıra Jüpiter, Satürn ve Merkür gün batımında güneybatı ufkunda. 28 Ocak'ta Venüs ve Mars gün doğumunda güneydoğu ufkunda. 4 Şubat'ta Jüpiter gün batımında batı ufkunda, 27 Şubat'ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars güneydoğu ufkunda. 2 Mart'ta Satürn, Merkür, Venüs ve Mars, 28 Mart'ta ise Venüs, Satürn ve Mars gün doğumlarında güneydoğu ufkunda. 2 Nisan'da Venüs, Satürn ve Mars gün doğumu öncesi güneydoğu gökyüzünde, 29 Nisan gün batımında Merkür batı ufkunda. 26 Mayıs gün doğumu öncesi doğu ve güneydoğu gökyüzünde Venüs, Jüpiter, Mars ve Satürn. 23 Haziran gün doğumunda doğu ve güney yönünde Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. 1 Temmuz gün doğumunda doğu ufkunda Merkür ve Venüs, 19 Temmuz gece yarısında doğu yönünde Jüpiter. 19 Ağustos gün doğumunda güney gökyüzünde Mars ve Jüpiter. 30 Eylül gece yarısında güney gökyüzünde Jüpiter ve Satürn. 7 Ekim gün batımında doğu ufkunda Jüpiter ve Satürn. 11 Kasım gece yarısında doğu yönünde Mars, 30 Kasım gün batımında güney ufkunda Jüpiter ve Satürn. 31 Aralık gün batımında tüm parlak gezegenler ve Ay gökyüzünde Mars, Ay, Jüpiter, Satürn, Venüs ve Merkür."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-01-08 10:57:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
YEREL HABERLER Yılbaşı gecesi 7 gezegen aynı anda görülebilecek
Manavgat´ta tekne yangını
YEREL HABERLER Manavgat´ta tekne yangını
Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor (3)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün ...
Bakan Karaismailoğlu: “Demirkapı Tüneli’nde ışık göründü” Antalya-Konya arası mesafe 30 kilometre kısalıyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Demirkapı tüneli ve bağlantı yolları projesini yılsonunda tamamlamayı hedefliyoruz" "Projemiz tamamlandığında; Antalya-Konya arasındaki mesafe 30 kilometre daha kısalacak" "Zamandan 30 milyon lira, akaryakıttan 6,5 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 36,5 milyon TL tasarruf sağlayacağız" "Demirkapı Tüneli ve bağlantı yollarının tamamlanmasıyla, ülkemizin iç kesimleri ile güney hattı arasındaki bağlantı kuvvetlenecek"
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu: “Demirkapı Tüneli’nde ışık ...
13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldular (2)
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kızlarının kaçırıldığı iddiasıyla ...
Bakan Kurum, Manavgat yangınından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Manavgat yangınından etkilenen ...
5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız bulundu Annesinin kazağına sarılıp ağladığı kız, polis ekiplerince bulundu Adli ve idari işlemlerin ardından küçük kız Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi
YEREL HABERLER 5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki kız ...
Tamirattaki 26 metrelik tur teknesi alev alev aldı Tekne küle dönerken alevlerin diğer teknelere sıçraması güçlükle önlendi
YEREL HABERLER Tamirattaki 26 metrelik tur teknesi alev alev ...
Bakan Kurum: “2-3 ay içinde evler etap etap teslim edilecek” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Antalya ve Muğla’da toplamda bin 350 konut, 750 ahır projemiz var" "1 yıl içinde vatandaşlarımızla anlaşmak kaydıyla konutlarımızı kendilerine teslim edeceğimizi ifade etmiştik" "İnşaatlarımız fiilen tüm mahallelerde başladı, 2-3 ay içinde evlerini etaplar halinde bitirip teslim etmeye gayret göstereceğiz“ "Yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde ekolojik bilimsel temelli buradaki doğa yaşamını eskisi gibi canlandıracak, buradaki yaşayan canlılarımızı tekrar bölgemize getireceğimiz çalışmayı titizlikle yürütüyoruz" "80 milyon destekle toplam 182 milyonluk alt yapıyı İller Bankamız belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyor olacak"
YEREL HABERLER Bakan Kurum: “2-3 ay içinde evler etap etap teslim ...
İzmit Belediye Başkanı Antalya'nın projelerini inceledi
YEREL HABERLER İzmit Belediye Başkanı Antalya'nın projelerini ...
Suç makinesi uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Suç makinesi uyuşturucu taciri yakalandı
Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün dünyaya hissettiriyor (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Uzayda da Türkiye gücünü bütün ...
Büyükşehir çalışanlarına 3’üncü doz aşı
YEREL HABERLER Büyükşehir çalışanlarına 3’üncü doz aşı
Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber
YEREL HABERLER Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber
Alanyaspor'da 7'si futbolcu 13 pozitif
YEREL HABERLER Alanyaspor'da 7'si futbolcu 13 pozitif
Alanyaspor'da Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un tedavilerine başlanıldı
YEREL HABERLER Alanyaspor'da Oğuz Aydın ve Buluthan Bulut’un ...
14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamayan ailesi perişan oldu Gözü yaşlı anne, 5 gündür kayıp olan kızının kıyafetine sarılıp kokluyor Ailesinin kaçırıldığını iddia ettiği kız, 5 gün önce ekmek almaya diye gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı
YEREL HABERLER 14 yaşındaki kızlarından 5 gündür haber alamayan ...
Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve yumruklarla dövdüler Tek şeritli caddede otomobilini park eden sürücü, araçtan aşağı inerken kapıya çarpan otobüsün şoförünü tekme ve yumruklarla darp etti Hastanelik olan otobüs şoförü, saldırgan iki kişiden şikayetçi oldu Halk otobüsü şoförü Halil İbrahim Özen: "İki tane kendini bilmez yüzünden rezil rüsva oldum" "Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın"
YEREL HABERLER Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme ve ...
Alanya’da 2021 yılında 15 bin tekstil ürünü ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
YEREL HABERLER Alanya’da 2021 yılında 15 bin tekstil ürünü ihtiyaç ...
Elmalı’da 4 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
YEREL HABERLER Elmalı’da 4 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü
Vali Yazıcı: "Antalya’da bu yıl pedallar iklim sorunu için dönecek"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: "Antalya’da bu yıl pedallar iklim sorunu ...
Antalya’da okul çevrelerinde 228 polisle denetim
YEREL HABERLER Antalya’da okul çevrelerinde 228 polisle denetim
Büyükşehir personeline etkili iletişim semineri
YEREL HABERLER Büyükşehir personeline etkili iletişim semineri
Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi ailelere 250’şer kilo kömür yardımı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi ailelere 250’şer kilo ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.