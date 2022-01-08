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Bakan Kurum: "Ankara 2024'te yeniden eser ve gönül siyasetiyle buluşacak" AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Tam olarak “Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak” dedirttiler" "Geçen günlerde de itiraf ettiler, popstarlar gibi koro halinde bu türküyü söylediler, onlar liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin yanında dursunlar, biz buradayız" "Cumhurbaşkanımızı 2023’te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye borcumuzdur, çocuklarımıza, Türkiye’nin geleceğine olan borcumuzdur"

İHA

Bakan Kurum: "Ankara 2024'te yeniden eser ve gönül siyasetiyle buluşacak" AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Tam olarak “Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak” dedirttiler" "Geçen günlerde de itiraf ettiler, popstarlar gibi koro halinde bu türküyü söylediler, onlar liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin yanında dursunlar, biz buradayız" "Cumhurbaşkanımızı 2023’te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye borcumuzdur, çocuklarımıza, Türkiye’nin geleceğine olan borcumuzdur"

AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 ardından 2024 yerel seçim zaferleriyle Ankara’yı yeniden eser siyasetiyle, gönül siyasetiyle buluşturacaklarını belirterek, "Ne yazık ki bugün Ankara, belediyecilikte bizim getirdiğimiz noktadan, ortaya koyduğumuz seviyeden çok geride, çok uzaktadır” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde devam eden AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
Burada konuşan Bakan Kurum, Ankara Teşkilatıyla birçok vesileyle bir araya geldiklerini ve başkent için çok büyük, çok başarılı, çok güzel işlere, projelere imza attıklarını hatırlattı.
Bu kampta da hep birlikte yeni projeleri, yatırımları, atılacak adımların kararlaştırılacağı; büyük Türkiye yürüyüşüne çok daha güçlü bir şekilde devam edecekleri bir toplantı olacağını ifade eden Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük Türkiye yürüyüşünün lokomotifi daima yerel yönetimler olmuştur. Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini milletimize sunmuş eser siyasetimiz; yerel yönetimlerden sonra genel seçimlerde de itici güç olmuş ve kazanılan zaferlerin anahtarı haline gelmiştir. Her konuşmasında ‘Biz şehirlerimizi Hakk’a yönelişin simgesi olarak görüyoruz.’ Cumhurbaşkanımızın bu vizyonunu, bakanlık olarak tüm şehirlerimize yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Biz bugün; medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı iklim dostu şehirler hedefiyle çalışmalarımızı gece gündüz demeden aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

"Dava arkadaşlarımıza büyük iş düşmektedir"
Ankara’nın Milli Mücadele’nin karargahı, gönüller sultanı Hacı Bayram Veli’nin şehri olduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, “Ankara’yı yöneten siz dava arkadaşlarımıza çok daha büyük işler düşmektedir. Seçimlerde yakalanan başarılar, Ankara’nın partimiz adına, davamız adına önemini bir kez daha göstermiştir. Ankara’daki 26 belediyenin 19’u AK Partimize, 3’ü Cumhur İttifakımıza aittir. Belediye Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak, üstünlüğümüz 2.5 katın üzerindedir. Milletimizin gösterdiği bu teveccühün itici gücü, lokomotifi hiç şüphe yok ki Ankara İl Teşkilatımızın güzide yönetimidir, üstün başarısıdır” ifadelerine yer verdi.
Bakan Murat Kurum, ana kademeden gençlik kollarına ve kadın kollarına kadar her bir dava arkadaşıyla dün olduğu gibi bugün ve yarın da güzel Ankara için, yeşil Ankara için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Ese ve gönül siyasetiyle buluşacak"
Önce 2023, ardından 2024 yerel seçim zaferleriyle Ankara’yı yeniden eser siyasetiyle, gönül siyasetiyle buluşturacaklarını işaret eden Bakan Kurum, “Ne yazık ki bugün Ankara, belediyecilikte bizim getirdiğimiz noktadan, ortaya koyduğumuz seviyeden çok geride, çok uzaktadır. Ulaşımda, trafikte, peyzajda, alt yapı hizmetlerinde pek çok sorun vardır ve Ankaralı hemşerilerimizi fazlasıyla rahatsız etmektedir. Biz Ankara’ya 25 yıl gece gündüz demeden hizmet ettik. Yatırım yaptık, istihdam sağladık, eser kazandırdık. Adeta Ankara’ya çağ atlattık, dünya şehirleriyle yarışır hale getirdik. Bayrağı çok yükseklere taşıdık. Onlar ise gerçekleştiremedikleri vaatlerini, başarısızlıklarını; algı yönetimiyle, sosyal medya çalışmalarıyla kapatmaya çalışıyorlar” dedi.

"Popstarlar gibiler"
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını eleştiren Bakan Kurum, “Görüyoruz ki ‘Ankara’yı güzelleştireceğiz’ dediler, parkları yeşilsiz bıraktılar, kaderine terk ettiler. ‘Borç almayacağız’ dediler; milyonlarca avro kredi kullandılar. Ankara’yı kışta kara, yazda susuzluğa, sabah saatlerinde trafiğe, günün her saatinde çevre kirliliğine, salgında virüse terk ettiler. Tam olarak ‘Ankara’nın taşına bak gözlerimin yaşına bak’ dedirttiler. Geçen günlerde de itiraf ettiler, popstarlar gibi koro halinde bu türküyü söylediler. Onlar liyakatsizliğin, ehliyetsizliğin yanında dursunlar. Biz buradayız. Ehliyetin, liyakatin, eser siyasetinin yanında olanlar burada, işte bu salonda! Ankara’yı yeniden ehline teslim etmek için, yeniden AK Belediyecilikle buluşturmak için; hep birlikte var gücümüzle, gece gündüz demeden çalışıyoruz, çalışacağız” diye konuştu.
Bakan Kurum, Ankara’yı yeniden AK siyasetle buluşturacaklarının altını çizerek, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ankara’da emanet ehil ellere, liyakatli ellere yeniden geçeceğini belirtti.

"Verecekleri bir şey yok"
Her şehri, ilçeyi beldeyi milletin emaneti gibi gördüklerini dile getiren Kurum, “Çalışmalarımızı bu hassasiyetle sürdürüyoruz. Ancak milletten aldıkları yetkiye layık olamayanlar, şehirleri çöpe, çukura ve çamura teslim edenler beceriksizliklerini örtmek için mağduriyet edebiyatına sarılıyorlar. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Onlar, herkesi kendileri gibi sandıkları için yalanla, iftirayla, algıyla gündem olmaya çalışıyorlar. Biz şehirlerimizin, ilçelerimizin, beldelerimizin kısacası 84 milyonun yanındayız. Onlara diyoruz ki,’ Bunu anlamak için şehirlerimize bakmanız, yatırımlarımıza, projelerimize gözlerinizi kapatmamanız yeterli olacaktır’. Biz milletimizle yan yanayız, et ve tırnak gibiyiz. Millete söyleyecek bir sözü olmayan, akla yatan hiçbir vaadi bulunmayan, eser üretemeyen, hizmet getiremeyenlerin; seçimden önce verdikleri sözleri tutmayanların bu aziz millete vereceği hiçbir şey yoktur. Ülkemizi şikayet eden, milletin vekili yerine 11. büyükelçi gibi davrananların Türkiye’ye vereceği hiçbir şey yoktur. Gücünü milletten alanlar üstün gelecek, sırtını terör örgütlerine yaslayanlar kaybedecek” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızı 2023'te seçmek boynumuzun borcudur"
2023 ve 2024 seçimlerinin Türkiye’nin dönüm noktası, kırılma anları olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Burada sizlere büyük iş düşmektedir. Cumhurbaşkanımızı 2023’te yeniden seçmek boynumuzun borcudur, bu ülkeye borcumuzdur, çocuklarımıza, Türkiye’nin geleceğine olan borcumuzdur. İşte bu nedenle; projelerimizi, yatırımlarımızı çok daha güçlü bir şekilde anlatalım. Girilmedik kapı, alınmadık gönül bırakmayalım” dedi.
AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 2023 ve 2024 seçimlerinde bir kere daha zafer kazanacaklarını dile getiren Bakan Kurum, milletin büyük teveccühüyle yeni destanlar yazacak, yepyeni başarı hikayelerine imza atacaklarına değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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