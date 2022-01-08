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İki sevgilinin tartışmasında hayatını kaybeden Edanur’ın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı Kızının cenazesini almaya gelen anne ayakta durmakta zorlandı

İHA

İki sevgilinin tartışmasında hayatını kaybeden Edanur’ın cenazesi gözyaşları arasında teslim alındı Kızının cenazesini almaya gelen anne ayakta durmakta zorlandı

Antalya’da tartışan sevgilileri ayırmak isterken çıkan kurşunun hedefi olarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç kızın cenazesi teslim alındı. Kızının cenazesini teslim almaya gelen anne güçlükle ayakta durdu.
Olay, Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı üzerinde bulunan bir kafede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kafede çalışan ve sevgili olduğu iddia edilen Sıla P. (21) ve Sefa M.D. (22) kendi aralarında tartışmaya başladı. İkili dışarıya çıkarak bir süre daha tartıştı. Bu sırada ikilinin yanına gelen kafe çalışanı Edanur Demir (17), ikiliyi ayırmak istedi. Bir süre sonra Demir, erkek şahsın elinde bulunan tabancadan çıkan kurşunun hedefi oldu.

Kaçan şahıs yakalandı
Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık çalışanı geldi. Ağır yaralanan kıza ilk müdahale olay yerinde yapılsa da hastaneye sevki sırasında hayatını kaybetti. Şüpheli ise yanında bulunan araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelerek çalışma gerçekleştiren polis ekipleri, şahsın Burdur’a kaçtığını tespit etti. Polis ekipleri tarafından adresi tespit edilen şahsın Burdur’da gözaltına alındığı ve gün içerisinde Antalya’ya getireceği öğrenildi.

Bir annenin en zor anı
Genç kızın cenazesi gece saatlerinde Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi. Kızını almaya gelen anne Pakize Demir’i ve kız kardeşleri yakınları güçlükle teselli edildi.
Öte yandan Demir’in liseden yeni mezun olduğu ve üniversite sınavlarına hazırlandığı öğrenildi. Cenazenin Kurşunlu Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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