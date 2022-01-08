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Bakan Kurum: "Bugün karşımızda yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var" "Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların; sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK Partili belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz" "TOKİ eliyle dünyada eşi benzeri olmayan 1,1 milyon konut inşa ettik, vatandaşlarımıza teslim ettik"

İHA

Bakan Kurum: "Bugün karşımızda yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var" "Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların; sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK Partili belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz" "TOKİ eliyle dünyada eşi benzeri olmayan 1,1 milyon konut inşa ettik, vatandaşlarımıza teslim ettik"

Antalya'da, AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, şehirlere, içerisinde milletin olduğu, insani ve doğasever bir kimlik kazandırdıklarının altını çizerek, "Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların; sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK partili belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde devam eden AK Parti Ankara İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıya AK Parti milletvekilleri, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.
Göreve geldiği günden bugüne kadar 81 ile 350’den fazla ziyaret gerçekleştirdiğini ve teşkilatlarla istişarelerde bulunduklarına dikkati çeken Murat Kurum, Türkiye’nin dört bir yanında, yatırım değeri 300 milyar lirayı aşan, tam 12 bin 700 kalem çevre ve şehircilik yatırımını milletin hizmetine sunduklarına değindi.
Şehirlerin, dünyanın, iklim değişikliğinin ağır sonuçları ile karşı karşıya olduğunu işaret eden Bakan Kurum, “Yangınlar olmuştu, vatandaşlarımıza söz vermiştik, sahadaki inşaatlar inceleme fırsatımız oldu. Çevre kirliliği, atık problemi ve zararlı sanayi atıkları tabiattaki düzeni bozmuş ve iklim krizini tetiklemiştir. Bugün Ankara’da görülen kum fırtınaları, Konyamızda görülen obruklar, Ordu, Giresun, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşanan seller, Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları, Marmara Denizi’ndeki müsilaj problemi; iklim değişikliğinin ülkemizdeki olumsuz etkilerinden sadece birkaçı. Biz Türkiye olarak; dünyanın geldiği bu noktada, tarihi sorumluluğumuz mesuliyetimizin olmamasına rağmen büyük sorumluluklar alıyor, cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal ve uluslararası girişimlerimizi her geçen gün daha da artırıyoruz” diye konuştu.

Paris İklim Anlaşması
Türkiye'nin Paris İklim Anlaşmasına taraf olduğunu ve hedeflerini açıkladığını hatırlatan Bakan Murat Kurum, "Paris İklim Anlaşması gerek ülkemiz gerekse de dünyamız için bir dönüm noktasıdır. Paris İklim Anlaşması bir dönüm noktasıdır. İklim değişikliklerini kararlı şekilde atacağız. Dünya; çevreyi koruyacak, doğal kaynakları tüketmeyecek yeni nesil bir kalkınma gündeminin eşiğindeyiz, biz buna Yeşil Kalkınma Devrimi diyoruz, tüm dünya buna mecburdur. Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ile Yeşil Kalkınma Devrimi hedefleri doğrultusunda; bakanlığımızın bütün faaliyet alanlarındaki yeni vizyonunu oluşturacaktır” dedi.

"Can kaybına tahammülümüz yok"
Çevre projeleri için 3 milyar 157 milyon avroluk finansman temin ettiklerini dile getiren Bakan Kurum, belediye başkanlarından Ankara için çevre projeleri üretmelerini ve bu finansmandan faydalanmalarını istedi.
İklim değişikliğiyle mücadelede hep birlikte çok daha etkin, hızlı ve kararlı adımlar atılması gerektiğine işaret eden Kurum, "Zira her gün bir selle, taşkınla, yangınla karşılaşma ihtimalimiz var. Bizim yeni can kayıplarına tahammülümüz yok. Her bir afette vatandaşlarımızın yanında oldunuz. Son 3 yıla baktığımızda, işte toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Antalya ve Muğla’da yangınlarla mücadele ettik, Giresun, Rize, Ordu Artvin, Sinop, Kastamonu ve Bartın’da sellerle mücadele ettik. Tabi biz, nerede bir afet varsa, ilk anından itibaren sahada, vatandaşımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ivedi bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Onlara söz verdik afetten zarar gören yerleri biran önce ihya edeceğimizi söyledik. Yanınızda olacağız dedik. İnşallah 1 senenin sonunda çevreci, güvenli, yöresel mimariye uygun yuvalarımızı, iş yerlerimizi, sosyal donatı alanlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Her ilimizde sözümüzü tutuyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belediyelere sıfır atık sistemi çağrısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ni yaygınlaştırmaya devam ettiklerini dile getiren Kurum, bugüne kadar 122 bin kurum ve kuruluşun, sıfır atık sistemine geçiş yaptığını kaydetti. Bakan Kurum, 159 belediyede oluşturulan sıfır atık ve iklim değişikliği birimlerinin sayısını, bütün şehirlere, ilçelere yaymak istediklerini ifade ederek, sıfır atık birimlerini kurmayan belediyelerin bir an önce birimlerini oluşturmalarını istedi.

Atık eğitimi
Ankara’da bugüne kadar 5 bin 754 kurum binasının sıfır atık sistemine geçtiğini ve 1 milyon 182 bin kişiye sıfır atık eğimi verdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, Ankara’da sıfır atık belgesi alan kurum ve kuruluş bina sayısının bin 844’e ulaştığını bildirdi.
Ankara’ya sıfır atık ünitelerinden kompost makinalarına, arazözlerden ekskavatör araçlarına kadar toplam 284 milyon liralık, 99 çevre temizlik aracını kazandırdıklarını kaydeden Bakan Murat Kurum, “ Ankara’nın her bir ilçesini Kızılcahamam gibi birer sıfır atık ilçesi haline getiriyoruz. İşte başkanlarımız burada, teşkilatımız burada. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. İnşallah 2023’te Ankara’mız bütün kurum ve kuruluşlarıyla, özel sektörüyle Sıfır Atığın Başkenti olacak” dedi.

2023'de nüfusun tamamına atık su hizmeti
Atık yönetimiyle her anlamda mücadele ettiklerini ve çevreyi korurken su israfının da önüne geçtiklerinin altını çizen Bakan Kurum, “Ülkemizde 20 yıl önce nüfusun sadece 3’te birine verilen atıksu arıtma hizmetini bugün bu oran yüzde 89 oranına ulaştırdık. İnşallah 2023’te nüfusun tamamına bu hizmeti vermiş olacağız. Ankara’mızda da bugün itibariyle 32 atık su arıtma tesisi ile nüfusun neredeyse tamamına bu hizmeti veriyoruz. Yine Sincan’da, Mamak’ta ve Şereflikoçhisar’da 5 milyon metrekarenin üzerindeki depolama sahalarımızda, Ankara’nın tüm belediye atıklarını yönetiyoruz. İller Bankamız eliyle Ankara’da atık sudan içme suyuna, altyapı ve üstyapıdan şehircilik uygulamalarına kadar 2 milyar 147 milyon liralık 208 işi bitirerek hizmete aldık. 267 milyon liralık 20 işe de devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.
81 ilde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefinde 67.7 milyon metrekareye ulaştıklarını kaydeden Bakan Kurum, 418 millet bahçesinin projelendirildiğini, 125’inin yapımının tamamlandığını belirtti.

"Yeşil alanlara tahammülü olmayan muhalefet var"
“Biz bugün, işte bu yeşil yatırımlarla; şehirlerimizin en önemli, en merkezi yerlerini milletimize armağan ediyoruz” diyen Bakan Kurum, “Şehirlerimize, içerisinde milletin olduğu; insani ve doğasever bir kimlik kazandırıyoruz. Bugün karşımızda, bu güzelim doğal güzelliklere, yeşil alanlara dahi tahammülü olmayan bir malasef muhalefet var. Yıllarca çevrecilik konusunda kimseye söz hakkı tanımayanların; sırf Tayyip Erdoğan yaptı diye, sırf AK Partili belediyeler yaptı diye tabiata, doğaya, yeşile düşmanlaştığı bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Biz kim ne derse desin, başkanlarımızla birlikte insanımızı, çocuklarımızı yeşille, maviyle, doğayla buluşturmaya devam edeceğiz. Eskişehir’den Trabzon’a, Çorum’dan Amasya’ya, Kırşehir’den Yozgat’a Kırıkkale’den Çankırı’ya 81 ilimizde Millet Bahçelerimizi birer birer açmaya devam edeceğiz. Milletimiz çocuklarıyla, büyükleriyle, genciyle yaşlısıyla bahçelerimizi çok sevdi, bağrına bastı, sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

"Ankara'ya 22 millet bahçesi kazandırıldı"
Bugün Ankara’ya 22 millet bahçesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Ankara’nın göbeğinde atıl şekildeki 760 bin metrekare büyüklüğündeki Başkent Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştirdik. Şehrin merkezinde yer alan konumuyla, sosyal donatılarıyla Başkent Millet Bahçesi Ankara’mıza yeni bir değer kattı, geçen iki aylık süreçte iki milyondan fazla insanımız millet bahçemizden istifade etti” diye konuştu.
Devam eden millet bahçesi çalışmaları hakkında da bilgiler veren Bakan Kurum, Ankara’nın 4 milyon 281 bin metrekare yeni yeşil alana sahip olacağını vurguladı.

"1.1 milyon konut inşa ettik"
Türkiye topraklarının büyük bir kısmı deprem kuşağında yer aldığını işaret eden Bakan Kurum, “Bu noktada kentsel dönüşüm çalışmaları şehirlerimizin geleceği açısından büyük bir önem arz ediyor. Sağlıksız yapı stoğunun yenilenmesi için Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında başlattığı Kentsel Dönüşüm Seferberliğimizle bugüne kadar 1.7 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. TOKİ eliyle dünyada eşi benzeri olmayan 1,1 milyon konut inşa ettik, vatandaşlarımıza teslim ettik. Şu anda pandemi sürecine rağmen yatırım değeri 120 milyar lira olan, tam 350 bin dönüşüm ve sosyal konutumuzun inşasını sahada sürdürüyoruz. Hem şehri ihya ediyor hem de istihdama katkı sunarak ekonomiye adeta can suyu veriyoruz” dedi.

İzmir'de tarihi dönüşüm
Bakan Kurum, Bugün İzmir’de, tarihinin toplam 5 bin 400 konutluk projesiyle, birilerinin yıllardır yapmayı başaramadığı hizmeti götürdüklerini ve İzmir’de altın harflerle yazılacak olan, şehrin tarihinin en büyük kentsel dönüşümünü gerçekleştirdiklerini belirtti.
Ankara’da 15 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, 20 bin 824 binanın da riskli yapı tespitlerini yaparak dönüşüme tabi tuttuklarını söyledi.

Yatırım değeri 63 milyar 594 lira
Ankara’da devam eden projeler ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “TOKİ Başkanlığımızca Ankara’da toplam yatırım değeri 63 milyar 594 milyon lira olan 83 bin 409 konut ile beraber yüzlerce sosyal donatıyı Ankaralı kardeşlerimize kazandırdık. Yine toplam yatırım değeri 10 milyar lira olan 7 bin 290 konut, 603 dükkan, 9 millet bahçesi ve 33 sosyal donatının inşasına da devam ediyoruz. Milletimizin büyük bir teveccüh gösterdiği 50 bin ve 100 bin sosyal konut projesi kapsamında tamamlanan ve yapımı devam edenlerle beraber 133 bin konut rakamına ulaştık. Dar gelirli vatandaşlarımız için hayata geçirdiğimiz 50 bin sosyal konut projemiz kapsamında; Kuzeykent’ten Yenimahalle Yakacık’a Ayaş’tan Sincan Saraycık’a beş farklı noktada Ankara’ya 4 bin 312 konut inşa ediyoruz” dedi.
Bakan Kurum, sorumluluk alanları dahilinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği hedefe uygun olarak projeleri, çalışmaları gece gündüz demeden sürdürdüklerini belirtti.
Konuşmasının ardından Bakan Kurum'a, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, tarafından tablo hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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