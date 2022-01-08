Tekne yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı 26 metrelik tur teknesinden geriye demir iskeleti kaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir için çıkarıldığı tersane ve çekek yerinde yanan 26 metrelik tur teknesini kullanılamaz hale getiren yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Tekneden geriye demir iskeleti kaldı.

Akyol Denizcilik firmasına ait tersane ve çekek yerinde dün gece tamiratı yapılan Muzaffer Çin'e ait 26 metrelik tur teknesi, çıkan yangında küle döndü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte teknenin durumu iyice gözler önüne serildi. Teknenin yangında iskeleti dahil tamamen yandığı ve kömüre dönüşmüş olduğu görüldü. Teknenin neden yandığının belirlenmesi amacıyla çalışmalar devam ederken, olay yerindeki vatandaşlar, tersanenin saat 18.00 sıralarında çalışmaların durdurulduğunu, bu saatten sonra çalışma yapılmadığını dile getirdi.



2008 yılında 2 teknesi yanmıştı

Çin Botçuluk'un 2 teknesinin 2008 yılında Manavgat Irmağı'nda yanında bağlı bulunduğu Süleyman Korucu’ya ait teknede çıkan yangının sıçraması sonucunda yandığı bildirildi. Diğer taraftan, teknenin yandığı Kum mevkiinde bulunan tekne imalat ve tamiratının yapıldığı Akyol Denizcilik’e ait çekek yeri ve tersanede 2020 yılı Kasım ayında çıkan büyük yangında 1 tekne tamamen yanmış, bazı tekneler de zarar görmüştü. Bu yangının ardından tersane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kopan elektrik kablosunun şase yaparak kuru ot ve ağaçları tutuşturduğu, alevlerin büyüyerek atıl durumdaki teknenin yanmasına neden olduğu dile getirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.