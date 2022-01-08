Spor Toto Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Alanyaspor, Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 11 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası dışından şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın içeriye yerden ortasında savunmanın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in sert şutunu kaleci Marafona kurtardı.

14. dakikada Efecan Karaca’nın sağ kale çizgisinden kale içine ortasında Babacar, kafayla topu ağlara gönderdi. 10

16. dakikada Juanfran’ın pasında ceza yayı yakınında topla buluşan Babacar’ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

34. dakikada sol kanattan Deniz Türüç’ün ceza alanı içine çevirdiği topta defans topu uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Mahmut Tekdemir’in şutu üstten auta gitti.

38. dakikada Okaka’nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner’in vuruşu ağlara gitti. Golden önce Ömer Ali Şahiner’in Efecan Karaca’ya faul yaptığı gerekçesiyle VAR kontrolünün ardından gol iptal edildi.

39. dakikada golün ardından sarı kart gören Ömer Ali Şahiner, golün iptal edilmesinin ardından itirazları neticesinde bir sarı kart daha görünce kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Çaiçara’nın şutu kalecinin solundan filelere gitti. 11





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz x, Ceyhun Sesigüzel x, Serkan Ok x

Alanyaspor: Marafona xx, Furkan Bayır x, Umut Güneş x, Fatih Aksoy xx, Juanfran x, Novais x, Davidson x, Tayfur Bingöl x, Efkan Bekiroğlu x, Efecan Karaca xx, Babacar xx

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Yusuf Karagöz, Leroy Fer, Emre Akbaba, Muhammed Arda Uzun, Borja, Çağan kayra Erciyas, Eren Berberoğlu, Yusuf Özdemir, Alperen Soysal

Teknik Direktör: Daniele Cavalletto

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Hasan Ali Kaldırım x, Epureanu x, Duarte, Çaiçara xx, Berkay Özcan x, Deniz Türüç x, Mahmut Tekdemir x, Ndayishimiye x, Ömer Ali Şahiner x, Okaka x

Yedekler: Deniz Dilmen, Aleksic, Chadli, Ahmet Kutucu, Şener Özbayraklı, Guldbrandsen, Metin Emre Karaal, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Babacar (dk. 14) (Alanyaspor), Çaiçara (dk. 45) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Ömer Ali Şahiner (dk. 39) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)

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