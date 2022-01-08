Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 1-1



Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) -STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEM: Mustafa Kürşad Filiz, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Furkan, Fatih Aksoy, Tayfur (Dk. 80 Borja), Efkan (Dk. 90+1 Çağan Kayra Erciyas), Umut, Efecan Karaca, Novais (Dk. 52 Leroy Fer), Davidson, Babacar (Dk.62 Emre Akbaba)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu (Dk. 67 Chadli), Hasan Ali (Dk. 89 Lucas Lima), Mahmut, Ndayishimiye, Ömer Ali, Berkay Kutlu (Dk. 67 Aleksic), Deniz, Okaka (Dk. 84 Fredrik Guldbrandsen)

GOL: Dk. 14 Babacar (Aytemiz Alanyaspor) Dk.45 Caiçara (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Emre Akbaba, Efkan (Aytemiz Alanyaspor) Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali, Fredrik (Medipol Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 55 Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor)Dk.41 Ömer Ali (Medipol Başakşehir)Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir karşılaşması 1-1 sona erdi

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmaya 11 oyuncusundan yoksun çıktı. Koronavirüs testi pozitif olan Milunovic, Mevlja, Ahmet Ildız, Candeias ve Tetah ile Afrika kupasında ülkesinin takımında bulunan Awaizem kadroda yer almadı. Genç futbolculardan Furkan Bayır Aytemiz Alanyaspor ilk 11'de yer aldı.

14'üncü dakikada orta sahada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ kanatta topu alan Juanfran, çizgide koşu yapan Efecan'a pasını aktardı. Korner çizgisine kadar topu taşıyan Efecan topu arka direğe yükseltti. Topa yükselen Babacar'ın kafa vuruşu ağları havalandırdı: 1-0

38'inci dakikada Medipol Başakşehir kontratağında Okaka topu ceza sahasına koşu yapan Ömer Ali Şahin'e aktardı. Bu oyuncunun şutu gol oldu fakat VAR'a giden Mustafa Kürşad Filiz golü iptal etti. Bu sırada hakeme itiraz eden Ömer Ali Şahin ise ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

45'inci dakikada Medipol Başakşehir'den Deniz'in korner atışında Aytemiz Alanyaspor savunmasından ceza sahası dışına seken topa Caiçara gelişine sert vurarak topu ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonlandı.

50'nci dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası sağ çaprazından penaltı noktasına pasında Ndayishimiye gelişine şutunda top üsten auta gitti.

55'inci dakikada Medipol Başakşehir atağında orta sahada topa sahip olan Deniz Türüç'e arkadan müdahale yapan Aytemiz Alanyaspor'dan Umut Güneş pozisyon sonrasında VAR'dan inceleme yapan maçın hakemi Mustafa Kürşad Filiz tarafından kırmızı kartla saha dışına gönderildi.

57'nci dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün şutunu savunma engelledi. Top önünde kalan Caiçara'nın sağ kanattan ortasına yükselen Okaka'nın kafa vuruşu üstten auta çıktı.

71'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı korner vuruşunda topun başına geçen Emre Akbaba ceza sahasına yükselttiği top defanstan sekti. Toplan buluşan Efecan'ın gelişine vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

75'inci dakikada sağ kanatta başlayan Aytemiz Alanyaspor atağında topla buluşan Juanfran'ın çizgiden yaptığı ortaya kale önünde yükselen Davidson'un kafa vuruşu az farka auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Engin ANAK

2022-01-08 18:24:46



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