Cavalletto: ”Eksiklere rağmen iyi oynadık” Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto: “Covid-19’dan eksiklerimize rağmen sahada iyi iş çıkardık”

Alanyaspor Yardımcı Antrenörü Daniele Cavalletto, eksiklerine rağmen güçlü bir rakibe karşı iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir, ile 11 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Daniele Cavalletto, karşılarında iyi bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, “Her ne kadar Covid’ten eksikliklerimiz de olsa maça 11’e 11 başladık. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Örneğin Furkan genç bir arkadaşımız güzel bir performans sergiledi. Bizim için önemli bir referans oldu. Sahada bugün iyi iş çıkardık. Sahada futbolcularımın geri dönüşleriyle ilgili çok mutluyum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.