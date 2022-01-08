Antalya'da yıldırım düşen meyve- sebze deposunda yangın



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde meyve ve sebzelerin bulunduğu depoya yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın; hasara yol açtı.

Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Serik Sebze ve Meyve Toptancı halinde komisyoncu H.Ü.´ye ait ardiye depolarında saat 16.50 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depoların üst katında bulunan 2 apartmanın 6 dairesi de güvenlik nedeniyle boşaltıldı. 3 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında depoların içerisinde bulunan ve satış için hazırlanmış, sebze ve meyveler yanarak hasar gördü. Yangında 200 bin liralık zarar meydana geldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-01-08 19:42:50



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