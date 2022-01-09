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`Dur´ ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyu camdan atıp kaçtı ama takiple yakalandı

DHA

`Dur´ ihtarına uymayan sürücü uyuşturucuyu camdan atıp kaçtı ama takiple yakalandı


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü Umut A. (43) otomobiliyle kaçarken, uyuşturucu poşetini camdan atıp kaçtı ancak 10 kilometrelik takibin ardından yakalandı. Umut A.'nın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu belirlendi. 
Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüzüncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus polisleri, şüphelendikleri 07 AUT 967 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin `dur´ ihtarına uymayan sürücüsü kaçmaya başlayınca, ekipler otomobilin peşine düştü. Otomobil sürücüsü kaçarken, içi uyuşturucu dolu poşeti camdan dışarı attı. Ekipler ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 10 kilometrelik takip Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 sokak üzerinde sona erdi. Yunus ekipleri, otomobilin önünü kestikten sonra sürücüyü otomobilden indirip kelepçe takıp gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobil sürücüsünün Umut A. olduğu ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü Umut A.´nın kaçarken yola attığı poşet de polis ekipleri tarafından alındı. Ekiplerin yaptığı incelemede poşetin içerisinde yaklaşık 50 gram metamfetamin olduğu belirlendi. Yunus ekipleri, otomobilde de detaylı arama gerçekleştirdi. Ekiplerin, Umut A.'nın üzerinde ve otomobilde yaptıkları aramada Ahmet Demir adına sahte kimlik ele geçirdi.
`POLİSLERİN HAYATINI TEHLİKEYE ATTIĞIMIN FARKINDA DEĞİLİM´
Olayı görüntüleyen gazetecilerin, `Neden kaçtınız?´ sorusuna Umut A., "Eski cezam vardı ondan kaçtım. Ben uyuşturucu atmadım. Cezamdan kaçtım. Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim. Sonradan gördüm. Mecbur kaldım. Ne yapayım?" demesi dikkati çekti.
Umut A.´ya trafik polisi ekipleri `dur´ ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali ve çeşitli suçlardan yaklaşık 10 bin TL para cezası kesti. Otomobil ise trafik polisleri tarafından bağlanarak otoparka çekildi. Yunus polisleri firari hükümlü Umut A.´yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2022-01-09 00:00:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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