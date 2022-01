Binali Yıldırım´dan 2023 için dijital siyaset uyarısı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2023 seçimlerine 535 gün kaldığını, üç kuşağın karar verdiği bir seçim yaşanacağını söyledi. Yıldırım, sosyal ağlar üzerinden yapılan dijital siyasetin 2019´da tecrübe edildiğini belirterek, bu seçimin gençlerin seçimi olacağını dile getirdi.Binali Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanlığı´nın, Antalya´nın Serik ilçesi Belek turizm bölgesinde bir otelde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Ak Parti Ankara ve Antalya milletvekilleri ve partililerin katıldığı toplantıda yeni bir sürece, döneme girildiğini belirten Yıldırım, "Yani önümüzde 535 gün gibi bir süre var. Bu süre zarfında uzun gibi gözükebilir ama Ak Parti demek yarın seçim olacakmış gibi hazır olan bir parti demektir" dedi.SEÇİMLERİN 2023´TE YAPILACAĞINI AÇIKLADISeçimlerin tabiatıyla 2023 Haziran ayında gerçekleşeceğini açıklayan Binali Yıldırım, "Bunu defalarca genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, Devlet bey defalarca anlattı. Muhalefetin her zaman seçim isteme gibi bir hakkı var. Muhalefet umut fakirin ekmeğidir derler, tabi ki telaffuz edecek, seçim isteyecek. Bunu da doğal karşılamak lazım. Çünkü 15 sefer mindere çıkmışlar yenilmişler. 16´ncı seferde çıkacaklar ve yine yenilecekler, ben bu teşkilatın gözlerinde o ışığı görüyorum" diye konuştu.2023 ÜÇ KUŞAĞIN KARAR VERDİĞİ BİR SEÇİM OLACAKBugün üç kuşağın bir arada yaşadığını anlatan Yıldırım, "50´li yılları hatırlayan büyüklerimizin sayısı azaldı. 70, 80, 90´lı yılları içinde yaşamış bir kardeşinizim, bir de 90´dan sonra yani milenyum veya internet çağını yaşayan genç kardeşlerimiz var. Onlarla bizi karşılaştırdığınızda biz dijital göçmen, onlar dijital yerli. İnternet içinde doğdu. İnternet içinde doğmak farklı, hayata bakışı, olayları değerlendirme, siyaset algısı farklı ve siyasetin yapılış şekli daha farklı. İşte 2023 seçimleri böyle bir duygu içinde gerçekleşecek. Yani üç kuşağın birada olduğu ve karar verdiği bir seçim yaşayacağız" dedi.2019´DA DİJİTAL SİYASET TECRÜBE EDİLDİ2023 seçiminden önce 2019 yerel seçiminde bir nebze bu dijital siyaset, sosyal ağlar üzerinden yapılan siyasetin tecrübe edildiği ve görüldüğünü kaydeden Yıldırım, bu siyaset şekline, `delikli demir icat oldu mertlik bozuldu´ benzetmesi yaptı. Yıldırım, "Sosyal ağlarda atış serbest. Söylediğinizin gerçek olmasının hiç önemi yok. Bu sosyal ağlarda, sanal alemde yapılan siyasette tamamen yalanı ilk önce söyleyen kazanıyor. Yalanı söyleyen dağılar aşıyor, doğruyu söylemeye devam eden düz yolda şaşıyor. Ne kadar farklı bir siyaset algısıyla seçime gideceğimizi anlatmaya çalışıyorum" dedi.`BUNLARI GÖRMEZDEN GELMİYORUZ´2002´deki 1 Türkiye´nin bugün 3 Türkiye olduğu ve yılların kayıplarını 20 yıla sığdırdıklarını söyleyen Binali Yıldırım, "Bu son zamanlarda yaşanan döviz kurundaki ritim bozukluğunu bir tarafa bırakırsak, ekonomimizin temelleri sağlam. Onu da kontrol altına alıyoruz. Zorluklarımız elbette ki var, bunun farkındayız, bunları görmezden gelmiyoruz, üzerine gidiyoruz ve bu zorlukları da inşallah aşıyoruz, aşacağız. Burada hiç kimsenin tereddüdü olmasın, milletimiz rahat olsun" diye konuştu.2023 OLMAYINCA 2024´ÜN ÇOK FAZLA ANLAMI KALMAZPartililere önlerinde 2023 ve 2024 olmak üzere iki yakın hedef olduğunu dile getiren Binali Yıldırım, "Biri 2023, biri 2024. Bunlar ikisi ayrı şey değil, 2023 olmadan 2024 olmaz. O halde önce 2023´e hazırlık. Belediye başkanları, ilçelerimiz, beldelerimiz, köylerimiz, mahallelerimiz bütün ağırlığımızı bütün yoğunluğumuzu 2023´e ayıracağız. Çünkü 2023´ü halledince zaten 2024 daha kolay. Ama 2023 olmayınca, 2024´ü de o kadar kolay olacağını düşünmeyin, olmasının da çok fazla anlamı da kalmaz" dedi.`SOSYAL AĞI YOK SAYAMAYIZ´Konuşmasında sosyal medya konusuna yeniden dönen Binali Yıldırım, sosyal ağlardan yapılan bir paylaşımın anında 6 bin kişinin olumlu veya olumsuz etkilenebildiğini belirterek, "Demek ki sosyal ağlar, siyasi faaliyetlerde önemli. Zorluğumuz biz ilkelere sahip partiyiz, hep doğrulara söyleyen partiyiz yapacaklarımızı söyleriz, yapamayacaklarımızın sözünü vermeyiz ama sosyal ağlarda böyle bir ilke yok, delikli demir çıktı, mertlik bozuldu yalanın bini para. Böyle bir sosyal ağı yok sayamayız. Sosyal ağlar bu seçimin ne önemli belirleyicisidir. Burada bu ağları yasaklamakla falan olmak. Aynı araçları kullanarak daha etkin kullanarak zamanı da ışık hızıyla kullanarak öne geçeceğiz. İlk söyleyen kazanıyor. Arkasından gelen aynı etkiyi sağlayamıyoruz. Gündemi oluşturmaktan bahsediyorum. Oluşturulan bir gündemin arkasına takılmaktan bahsetmiyorum" dedi.GENÇLERE SOSYAL MEDYA GÖREVİSosyal medya üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarından da bahseden Yıldırım, partililerinden sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmalarını istedi. Yıldırım, "Bunu da gençler yapacak, gençler bizim en büyük kaynağımız. Bunu da gençlerimiz yapacak. Gençler bizim en büyük kaynağımız. Tabi biz de boş durmayacağız, kendi bildiğimiz usulde siyasetimizi yapacağız. Yüz yüze siyaset gönül siyaseti sokak siyaseti meydan siyaseti yine devam edecek. İkisi birleşince daha büyük bir sinerji oluşacak daha iyi sonuç alacağız. Bugün Türkiye´nin en örgün kadroları bizde. Toplam 13 milyon üye kaydımız var, 13 milyondan da fazla. Her üye bir fazla kişiyi de sandığa götürüp oy verdirse işimiz kolay. 13 milyon üyenin her biri aynı heyecanı taşıması lazım. Bu heyecanı oluşturmak" diye konuştu.TÜRKİYE´NİN ÜÇÜNCÜ BÜTYÜK PARTİSİ KARARSIZLARAnketlerde açıklanan sonuçlara göre Türkiye´nin üçüncü büyük partisinin `kararsızlar´ olduğunu ifade eden Binali Yıldırım, şöyle devam etti:"Ben iktidarı kopmadım, ama iktidar partisinin gidişatına bakacağım´ diyor. Bu mesajı iyi algılamamız lazım. Yapacak çok işimiz var, biraz zorlukları var ama o kadar da zor değil, gözünüzde büyütmeyin. 15 seçimi alnının teriyle kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Gençler, bu sefer ihale sizde, bu seçim sizin seçiminiz olacak." DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

