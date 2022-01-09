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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dermatolog Kutlubay: “Arı zehri kırışıklıkları önlüyor”

İHA

Dermatolog Kutlubay: “Arı zehri kırışıklıkları önlüyor”

Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, arı ürünlerinin cilt bariyerini desteklediğini belirterek, “Bilimsel çalışmalarda arı zehrinin içeriğindeki özel bileşenler ile elastin ve kolajen üretimini uyardığı, buna bağlı olarak da antiaging etki gösterdiği bildiriliyor. Arı zehri bu şekilde ince çizgi ve kırışıklıkların önüne geçilmesine yardımcı oluyor” dedi.
İstanbul’da bir otelde sponsorluğunu BEE’O Propolis'in yaptığı "Arı Ürünlerinin Cilt Sağlığına Etkileri" konulu bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Öğrenci Kulübü üyeleri ve serbest eczacıların bir araya geldiği etkinlikte Dermatolog Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, arı zehrinin antiaging etkisini anlattı. Prof. Dr. Kutlubay, arı ürünlerinin beslenme kadar cilt sağlığında da faydalı besinler olduğunu söyledi. Bilimsel çalışmaların doğal arı ürünlerinin yüksek antioksidan özelliği ve zengin içeriği ile cilt üzerinde olumlu etkiler gösterdiğini bildirdiğini dile getiren Kutlubay, “Cilt dokularında zamanla vücudumuz için zararlı etkilere sebep olan serbest radikaller birikir. Arı ürünleri yüksek antioksidan bileşen çeşitliliği ile bu serbest radikalleri temizleyici etki gösterir. Böylece bu ürünler, cilt problemlerinde faydalı olmalarının yanı sıra doğal yaşlanma sürecinde de cilt bariyerini destekler ve onarım sağlarlar” dedi.

“Hücre yenilenmesini destekliyor”
Arı zehrini anlatan Prof. Dr. Zekai Kutlubay, “Doğal arı ürünlerinden biri olan arı zehri içeriğinde peptidler; amino asitler; mellitin, apamin, adolpin gibi özel bileşenleri içeren doğal bir toksindir. Alternatif tıp uygulamalarında arı zehrinden uzun yıllardır faydalanılıyor. Antiaging etkisi ise son zamanlarda fark edildi ve cilt sağlığını destekleyici doğal bir bileşen olarak kullanılmaya başlandı. Bilimsel çalışmalarda arı zehrinin içeriğindeki özel bileşenler ile elastin ve kolajen üretimini uyardığı, buna bağlı olarak da antiaging etki gösterdiği bildiriliyor. Arı zehri bu şekilde ince çizgi ve kırışıklıkların önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Hücre yenilenmesini de destekleyen arı zehri, antiaging etkisinden faydalanmak amacıyla cilt bakım ürünlerinde kullanılmaya başlandı” diye konuştu.

“Uzun yıllardır bilimsel çalışmalar yürütüyorum”
BEE’O Propolis Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ise, arı ürünlerinin değerli içeriğini ve cilt sağlığındaki yerini anlattı. Dr. Tanuğur, “Doğal arı ürünleri, zengin besin içeriği ve antioksidan kapasitesiyle birçok fayda sağlıyor, bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekliyor. Arı ürünleri ile inovatif ve katma değerli ürünlerin geliştirilmesi; kalite ve standardizasyon çalışmalarının yürütülmesi alanında uzun yıllardır bilimsel çalışmalar yürütüyorum. Oğlumun yaşadığı bağışıklık problemini Anadolu propolisi ve arı sütü ile çözdüğüm süreç ile başlayan bu yolculuk, başarılı bir girişim hikayesine dönüştü. Anadolu propolisi başta olmak üzere polen, arı ekmeği, arı sütü, ham bal ve arı zehri gibi değerli ürünleri formüllerde kullanıyoruz. Cilt bakım ürünlerinin geliştirilmesinde de bu doğal ürünlerin zengin içeriğinden faydalanmaya başladık. Arı zehri çok değerli bir ürün, üretimi ve ürünlerde doğal içeriklerle bir araya gelmesi çok değerli. Biz de bu konuda alanında uzman ArGe ekibimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.
Tanuğur, bilimsel çalışmalarından bahsederek, “2015 yılında Kyung Hee Üniversitesi’nde yapılan bilimsel çalışmada arı zehrinin doğal yaşlanma sürecine bağlı olarak görülen yüz kırışıklıkları üzerine etkisi incelenmiştir. Hafif ve orta şiddette cilt hasarına sahip 3049 yaş aralığında 22 kadının katıldığı çalışma 6 hafta sürmüştür. Katılımcılara 12 hafta boyunca günde iki kez yüzde 0.006 konsantrasyonunda arı zehri yüz serumu uygulanmıştır. Çalışma sonuçları arı zehri serum tedavisinin kırışıklık alanını, sayısını ve ortalama kırışıklık derinliğini azaltarak klinik olarak yüz kırışıklıklarını iyileştirdiğini göstermektedir. Bilimsel çalışmaların da sonuçlarına göre arı zehri cilt hasarı ve kırışıklıkları önlemeye destek doğal bir üründür. Doğal cilt bakım formüllerinde arı zehri, arı sütü, propolis gibi ürünlerden faydalanılabilir. Doğal bitkisel yağlar, vitamin ve minerallerle birlikte kullanıldığında hem cilt hasarını onarabilecek hem de cilt bariyerini besleyecek zengin formüller oluşacaktır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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