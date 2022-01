İkiz kızları istedi, profesör babaları susamı renklendirdi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRKİYE'de susam üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. İlhan Çağırgan, 14 yaşındaki ikiz kızlarının isteği ile susamları renklendirdi. Mor, sarı ve kırmızı renge sahip kapsüllerdeki susamların antioksidan değerinin de fazla olduğunu belirten Prof. Dr. Çağırgan "Üretimine önümüzdeki aylarda başlayacağız" dedi.

Türkiye'de susam bitkisinin ıslahı ve üretiminin artması üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Prof. Dr. İlhan Çağırgan, susama farklılık getirecek yeni bir projeyi duyurdu. Prof. Dr. Çağırgan, lise öğrencisi ikizleri Sena ve Mina'nın 'baba susamlar da keşke renkli olsa' demesiyle pandemi döneminde ilginç bir çalışma başlattı. Susamın hem makineli tarıma elverişli olması hem de verimimin artması için halihazırda devam eden çalışmalara bir başka boyut ekleyen Prof. Dr. Çağırgan, susamın genlerine müdahale ederek kapsüllerini renklendirmeyi başardı. 2 yılın sonunda aldığı ürünlerin kapsülleri mor, kırmızı ve sarı renkte olurken, antioksidan değerinin de arttığı tespit edildi.

'GÜNDE 5 GRAM TÜKETİLMESİNİN SAĞLIĞA FAYDASI ÇOKTUR'

Susam yağının, Japonya ve Çin'de büyük küçük her yaştan kişinin tüketmesi için tavsiye edildiğini anlatan Prof. Dr. Çağırgan "Susam yağı ve bitkisi çok besleyicidir. Günde 5 gram tüketilmesinin sağlığa faydası çoktur. Biz de bu yıl 40'ıncı yılına gelen üniversitemizde özellikle susamla ilgili çalışmalara imza atıyoruz. Susamın makineli tarıma uygun olması için kapsüllerinin çatlama genini susturduk daha önceki çalışmalarla. Susamın çiftçiler ve kamu kurumları tarafından hemen her yere ekilip, yetiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'BAŞKA SUSAMLARLA MELEZLEDİK'

Prof. Dr. Çağırgan, kızlarının da ekimden üretime susamın her aşamasında yanında olduğunu söyledi. Üniversite kampüsü içindeki serada susam yetiştirdiğini ve kızlarının da gelip yabani otların ayıklanmasına yardımcı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çağırgan, "Kızlarım, 'Baba susamlar da keşke renkli olsa' dedi. Ben de düşündüm ve 'neden olmasın?' dedim. Çalışmalara başladık. Başka susamlarla melezledik ve susamı renklendirdik. İkiz kızlarım istedi, babaları susamı süsledi. Mor, kırmızı ve sarı renkteki susam kapsülleri çatlayınca içindeki susam tohumları da koyu renkli oluyor. Üretimine önümüzdeki aylarda başlayacağız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2022-01-09 12:06:38



