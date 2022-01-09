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Bakan Çavuşoğlu: “Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce sahibiz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yerli savunma sanayimiz yüzde 80’lere vardı. Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor" “Temennimiz Kazakistan’ın bir an önce huzura kavuşmasıdır” “2019 yılında hedefimiz olan önce 51 milyon hedefimize, sonra 70 milyon turist hedefimize ulaşacağız. Rezervasyonlara bakıyoruz şimdiden mayıs, haziran ayları dolu”

İHA

Bakan Çavuşoğlu: “Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce sahibiz” Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yerli savunma sanayimiz yüzde 80’lere vardı. Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor" “Temennimiz Kazakistan’ın bir an önce huzura kavuşmasıdır” “2019 yılında hedefimiz olan önce 51 milyon hedefimize, sonra 70 milyon turist hedefimize ulaşacağız. Rezervasyonlara bakıyoruz şimdiden mayıs, haziran ayları dolu”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, masada her zaman diplomasiden yana olduklarını belirterek, “Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce de sahibiz. Bir ülkenin yumuşak gücü kadar sert gücü de olması lazım. Yerli savunma sanayimiz yüzde 80’lere vardı. Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor. Dış politikamızın dinamizmini görmek için geçen bir yıla bakmak yeterlidir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da turizm bölgesi Belek'te düzenlenen AK Parti Ankara İl Teşkilatı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Dün Şanlıurfa’da yaşanan terör saldırısında şehit olan askerleri anarak sözlerine başlayan Bakan Çavuşoğlu, “Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, bundan sonra da kalmayacak. Dün 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kararlılığımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Ülkemizde her alanda yaşanan sessiz değişimin büyük bir bölümü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşandı. 20 yılda ülkemizin nereden nereye geldiğini herkes görüyor. Tartışmalar olabilir, bunlar doğaldır. Dış politikamızda da dönüşümleri dikkatle okuyoruz. Sadece gündelik gelişmelere göre hareket edemeyiz. Kendimizi süreli güncellemezsek iddiamızı kaybeder, zaafa düşeriz” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın reform çalışmaları yankı buluyor”
Dünyada yaşanan değişime ayak uydurma konusunda Türkiye’nin şanslı olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Uluslararası sistemde her alanda yaşanan bir dönüşüm var. Bunun hızı giderek artıyor. Zamanın akışı hızlandı. Soğuk savaşı geçin 1990’lar bile tarih oldu. 2000’lerin başında düzene ilişkin olumlu havadan eser yok. Çin ve Rusya nüfus alanlarının tanınmasını istiyor. Bugün bakıyoruz bütün dünyada büyük devletler arasında rekabet her yerde hissediliyor. Afrika’da rekabet had safhaya geldi. Batı ve Rusya arasındaki rekabet de kızışmaya başladı. Bizi de Afrika’da rakip olarak gören, buradaki etkinliğimizi azaltmak isteyen ülkeler ise tam tersine son zamanlarda ikili istişarelere Afrika’yı da ekleyelim demeye başladılar. Bunun başında Fransa geliyor. Bugün dünyaya baktığımız zaman artık salgın, göç, iklim değişikliği gibi tehditler var. Çok taraflı sistem artık zayıfladı. Dönüşüme cevap veremiyor. Bu konuda bir tek Cumhurbaşkanımızın reform çalışmaları yankı buluyor. Herkes dünyanın yetersiz olduğunu konuşuyor ama somut önerilerde bulunan çok az” diye konuştu.

“Dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlık merkezi Asya’ya kaydı”
Sanal ortam, enerji, teknoloji gibi alanlarda rekabetin hızla arttığını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Salgın ile birlikte dönüşüm daha da hızlandı. Dünyanın siyasi ve ekonomik ağırlık merkezi Asya’ya kaydı. 140 kilometre hızla bu ağırlık batıdan doğuya kayıyor. Korumacı zihniyet dünyada yeniden yükseliyor. Eşitsizlikler artıyor. Zengin ile fakir arasında fark daha da açılıyor. Popülizm, İslam düşmanlığı göçmen karşıtlığı dünyanın her yerinden yükseliyor. Yerinden edilen kişilerin sayısı ilk kez 80 milyonu geçti. Anarşinin hüküm sürdüğü sosyal medya toplumların sağlığını tehdit etmeye başladı. Gerçekler yerini algılara bırakmaya başladı. Bugün algı daha ağır basıyor. Bu hızlı dönüşümü her alanda olduğu gibi dış politika da ayak uyduruyoruz. Artık dönüşüme öncülük etmekten bahsediyoruz. Yeniden Asya girişimlerimiz bu anlayış doğrultusunda attığımız adımlarımız. Biz ilk defa Asya’da bulunuyoruz. Bizim köklerimiz orada. Siyasetin ve ekonominin merkezi Asya’ya kayıyor. Biz buna duyarsız kalamayız. Asya’ya tekrar dönmemiz gerekiyor. Bu batıya sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmez. Tüm Asya ülkeleri ile projeler üzerinde adımlar atmaya başladık. Biz bugün herkes ile konuşuyoruz, bağımsız politika izliyoruz. Eskisi gibi birilerinin peşine takılıp izlemiyoruz” dedi.

“Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor”
Masada her zaman diplomasiden yana olduklarını belirten Çavuşoğlu, “Sahada oldu bittilere izin vermeyecek güce de sahibiz. Bir ülkenin yumuşak gücü kadar sert gücü de olması lazım. Yerli savunma sanayimiz yüzde 80’lere vardı. Biz olmadan alınan kararlar artık başarısız oluyor. Dış politikamızın dinamizmini görmek için geçen bir yıla bakmak yeterlidir. Libya’da tüm taraflar ile konuşuyoruz. İlişkilerimizde gerginlik yaşadığımız ülkeler ile ilişkilerimiz artmaya başladı. Türkiye barış için uzak ülkelerde bile arabuluculuk yapıyor. Kıbrıs davasında ezberi bozan adımlarımız oldu. 2021 yılında uluslararası örgütlerde öncü rolümüz de arttı. 2022’de de MIKTA dönem başkanlığını üstleneceğiz. Geçen yıl pandemi nedeni ile birçok zorluk yaşandı. Bu zorluğa rağmen 4 tane etkinliğe ev sahipliği yaptık. Dünyada her 5 dışişleri bakanlarından bir tanesi Haziran ayında Türkiye’de oldu. Ben hayatımda Manavgat yangını gibi bir yangın görmedim. Gece gündüz çalışarak milletimizin yanında olduk. Bunun da üstesinden geldik. Bu süreçte teşkilatımız da vatandaşlarımızın yanında oldu. 2021’de toplam 74 ülkeyi ziyaret ettim. 320’den fazla telefon ve video konferans görüşmesi gerçekleştirdim. 53 uluslararası anlaşma imzaladık” dedi.

“Rezervasyonlara bakıyoruz şimdiden mayıs, haziran ayları dolu”
Gezmek için değil çalışmak için dünyayı dolaştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Tüm bunlar dinamik bir dış politikanın sonucudur. Oturduğunuz yerden dış politika takip edilmez. Elbette her yerde olmamız lazım. Ama yeterli değil; aynı zamanda sinerji de olması lazım. Küresel salgında bakanlıklarımız ile birlikte ele ele vererek tüm dünyaya güvenli turizm programını hazırladık. Bu birçok ülkeye örnek oldu. Burada sertifikasyon ve denetimi çok önemliydi. Bunların denetimini de yakından takip ettik. 29 milyon turist ve 24 milyar turizm geliri ile 2021 yılını kapattık. Bu önemli bir başarıdır. Turizmde önde gelen ülkeleri de bu program kapsamında geçtik. 2019 yılında hedefimiz olan önce 51 milyon hedefimize, sonra 70 milyon hedefimize ulaşacağız. Rezervasyonlara bakıyoruz şimdiden Mayıs, Haziran ayları dolu. İhracatımızı arttırmak için kurumlarımız ile omuz omuza çalıştık. 2021’de her ay bir rekor kırdık. Rekorlar kırmaya da devam ediyoruz. Toplamda dış ticaretimiz 500 milyar dolara yükseldi. İhracat ve ithalat arasında açığın kapandığını görebiliyoruz. İhracat için bütüncül bir yaklaşım gereklidir. Kurumlarımızın çalışmasına biz de destek veriyoruz. Bölgeleri, doğru okumak şart. Bunu doğru okumazsak firmalarımızı doğru yönlendirme yapamayız” dedi.

“Temennimiz Kazakistan’ın bir an önce huzura kavuşmasıdır”
Özel ve kamu firmalarının savunma sanayisinde ürettiği ürünleri dünyaya tanıttıklarını belirten Çavuşoğlu, “Havacılık ve savunma sanayisi ürünlerimizin toplam ihracat bedeli 3 milyar 225 dolar oldu. Yeni bir rekor kırdık. Bugün tüm kurumlar ile bir alanda tek rekabetimiz var o da milletimize hizmet etmek. Türkiye’nin dış politika da bir de davası var. Ahıska, Uygur ve Kırım Tatarı aynı şekilde Suriye ve Irak’ta bulunan Türkmenler her yerde soydaş ve akraba toplulukları bizim derdimizdir. Türk dünyasının geleceği bizim derdimizdir. Kazakistan’daki gelişmeler ile dertleniyoruz. Yakından takip ediyoruz. Salı günü dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceğiz. Bazıları toplantının daha önce neden yapılmadığının soruyor. Biz bu toplantıyı ilk günde yapmak isterdik. Kazakistan’ın olmadığı bir toplantıyı gerçekleştirmek doğru olmaz. Onlarla da istişare ettik. Kazakistan Dışişleri Bakanı bir sunum yapmak istedi. Bunun için bizden zaman istedi. Bizde bunu anlayışla karşıladık. Temennimiz Kazakistan’ın bir an önce huzura kavuşmasıdır. Bunun için de Türkiye olarak her türlü desteği vereceğiz. Yurtdışında yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yaşıyor ve dertleri derdimizdir” açıklamasını yaptı.

“Bu dava için gece gündüz milletimiz için çalışıyoruz”
Dünyanın her yerinde Türkiye’nin savunma sanayisi ürünlerinin konuşulduğunu belirten Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Ama milletimizin desteği olmadan sadece bunların olması yetmez. Teşkilatlarımız gönüllülük esası ile çalışıyorlar. Vefa örneğinin en iyisi teşkilatlarımızda var. Azim, kararlılık, inanç var. Bu dava için gece gündüz milletimiz için çalışıyoruz. Vitesimizi tekrar yükselterek kararlılıkla hedefimize yürüyoruz. Her zaman siz teşkilatlarımızın emrindeyiz. Biz yoğun gündem içerisinde ihmal etmiş olabiliriz. Başka türlü düşünmeyin. Ankara teşkilatımızın bizi daha çok çalıştırması lazım. Ülkemiz için milletimiz için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gece gündüz çalışıyor. Vatan millet için çalışırken liderimizin yükünü biraz hafifletmemiz lazım. Hiç olmazsa yük götürmeyelim. 20232024 hedeflerine beraber ulaşacağız. Vatanımıza milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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